Вопрос только в том, какие страны это будут: Зеленский заявил о положительном решении лидеров ЕС по размещению миротворцев в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о положительном решении лидеров ЕС по размещению миротворцев в Украине. По его словам, официальное предложение пока не поступало и пока неизвестно, какие именно страны готовы на это.

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Об этом Зеленский сказал на встрече с украинской общиной в посольстве Украины в Анкаре. Он добавил, что это одна из частей гарантий безопасности для нашей страны.

Президент рассказал, что его французский коллега Эммануэль Макрон проинформировал о планах созвать ряд встреч, по результатам которых он представит предложения для Украины.

"Безусловно, речь идет о части гарантий безопасности. Той части, которую могут дать европейские лидеры Украине. Это финансы прежде всего, поддержка нашего бюджета. Это деньги и оружие в поддержку нашей армии. Это положительное или отрицательное решение о размещении контингента в Украине. Их контингента. Но там положительное мы видим решение. Вопрос в том, какие страны готовы к этому. И в конце всех этих встреч Эммануэль мне скажет, как они видят это", – сказал глава государства.

Как сообщал OBOZ.UA, на экстренном саммите в Париже Макрон предлагал разместить европейские миротворческие силы за будущей линией разграничения в Украине, а не именно на ней. Однако некоторые страны отказались от такого сценария.

Против того, чтобы отправить свои войска в Украину, высказались Польша, Германия, Италия и Испания.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал такую дискуссию "крайне неуместной и совершенно преждевременной", поскольку война в Украине продолжается.

В свою очередь, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что европейские страны не будут создавать единую армию в ответ на угрозы со стороны России. Он в очередной раз подчеркнул, что Варшава не планирует отправлять свои войска в Украину. Такое же мнение высказал польский премьер-министр Дональд Туск, хотя и пообещал поддержку странам, которые смогут предоставить Киеву такие гарантии.

По мнению министра иностранных дел Нидерландов Каспара Велдкампа, любое потенциальное мирное соглашение между Украиной и Россией должно предусматривать не миротворцев, а силы сдерживания.

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