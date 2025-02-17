'Время для мира еще не наступило': Шольц после встречи европейских лидеров в Париже заговорил о миротворцах в Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что обсуждение отправки миротворческих войск в Украину его уже "немного раздражает" – потому что война все еще продолжается. По его мнению, эта тема "крайне неуместна".

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Об этом глава немецкого правительства заявил 17 февраля после срочного собрания европейских лидеров в Париже, передает Le Monde. Политик сказал, что "время для мира еще не пришло", Украина все еще "в центре жестокой войны" и говорить о миротворцах слишком рано.

"Мы говорим за спиной Украины, на основе соглашения, которого не существует", – объяснил Шольц.

Он заверил, что его страна будет продолжать помогать Киеву. "Украина может быть уверена в нас", – сказал канцлер.

Также Шольц отметил, что он против навязывания Украине мирной сделки, страна не может "принять все, что ей преподносят".

Политик подчеркнул, что между Европой и США нельзя разделять ответственность. Западу ради коллективной безопасности стоит действовать вместе.

Как ранее писал OBOZ.UA, замглавы федерального правительства Германии Кристине Гоффманн также говорила, что вопрос направления миротворцев в Украину сейчас преждевременный.

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