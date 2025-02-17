Необходимы не миротворцы, а силы сдерживания: в Нидерландах озвучили свое видение мирного соглашения между Украиной и РФ

Министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп заявил, что любое потенциальное мирное соглашение между Украиной и Россией должно предусматривать не миротворцев, а силы сдерживания. По его мнению, только мощное оборонительное присутствие с определенной формой участия в США сможет гарантировать стабильность в регионе.

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Об этом он заявил в программе Sven op 1. Он подчеркнул, что участие США в этом процессе является критически важным.

Речь идет не только о наличии американских военных, но и о поддержке авиатранспорта, разведки и других аспектах, которые европейские страны недофинансировали годами.

"Возможно, не с солдатами на земле, но со всеми средствами, недостающими европейским странам, которые годами недостаточно тратили на оборону. Речь идет об авиатранспорте и сборе разведданных. Должна быть поддержка со стороны США", – считает он.

Велдкамп также заявил, что Нидерланды готовы принять участие в силах, обеспечивающих будущий мир в Украине.

Он подчеркнул, что правительство страны "говорит единым голосом". Однако лидер ультраправой Партии свободы Герт Уилдерс выступил против отправки нидерландских военных в Украину, заявив о своей позиции в соцсетях.

Напомним, ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс не исключил отправки американских военных в Украину и еще большего санкционного давления в отношении России. В частности, при условии, что российский диктатор Путин не согласится на мирное соглашение с Киевом, которое будет гарантировать долгосрочную независимость страны. В то же время он высказал идею "перезагрузки" отношений с РФ, если будет заключено "справедливое соглашение".

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский считает, что любые миротворческие силы, если они будут развернуты в Украине, должны включать войска США. По его словам, это будет залогом их эффективности.

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