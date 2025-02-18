Макрон предлагал разместить миротворцев не на линии разграничения в Украине, а за ней: четыре страны выступили против – FT

Президент Франции Эмманюэль Макрон предлагал разместить европейские миротворческие силы за будущей линией разграничения в Украине, а не непосредственно на ней. Однако некоторые страны отказались от такого сценария.

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Он обсуждался на экстренном саммите, который французский лидер собрал в Париже. Об этом сообщает издание Financial Times, ссылаясь на информацию от собственных источников.

Отмечается, что против отправки своих войск в Украину высказались Польша, Германия, Италия и Испания.

В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал такую дискуссию "крайне неуместной и совершенно преждевременной", поскольку война в Украине продолжается.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что колеблется в вопросе отправки европейских войск в Украину. Она назвала это самым "сложным и наименее эффективным" из разных вариантов.

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес утверждал, что "никто не рассматривает возможность введения войск в Украину". Хотя премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен прямо сказала, что она "открыта для обсуждения многих разных вещей", в том числе и развертывания войск в Украине.

"Но я также хотела бы подчеркнуть, что есть очень, очень много вещей, которые необходимо выяснить, прежде чем мы дойдем до этой ситуации, потому что мы говорим о безопасности наших мужчин и женщин", – объяснила политик.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что европейские страны не будут создавать единой армии в ответ на угрозы России. Также он в очередной раз подчеркнул, что Варшава не планирует отправлять свои войска в Украину. Это же повторил польский премьер-министр Дональд Туск, хотя и пообещал поддержку странам, которые смогут предоставить Киеву такие гарантии.

Как сообщал OBOZ.UA, министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп заявил, что любое потенциальное мирное соглашение между Украиной и Россией должно предусматривать не миротворцев, а силы сдерживания. По его мнению, только мощное оборонительное присутствие с определенной формой участия в США сможет гарантировать стабильность в регионе.

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