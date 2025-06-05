'Вопрос национальной безопасности': лидер демократов сказал, готовы ли в Конгрессе поддержать новые санкций против России. Видео

Пит Агилар, лидер демократов в Палате представителей (нижняя палата Конгресса США), заявил, что конгрессмены продолжают рассматривать вопрос санкций против России через призму национальной безопасности Соединенных Штатов. Они будут готовы проводить обсуждения и голосования, если будут предложения по новым пакетам ограничений.

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Конгрессмен отметил, что они уже голосовали за санкции против РФ ранее, и добавил, что эта страна является угрозой. Однако для того, чтобы ввести новые санкции, нужно одобрение президента Дональда Трампа.

Над этим сейчас работает Сенат (верхняя палата Конгресса). Он пытается убедить Трампа в необходимости новых санкций даже больше, чем донести эту же мысль до Палаты представителей.

"Я думаю, что сейчас усилия, которые прилагает Сенат, скорее направлены на то, чтобы Дональд Трамп поддержал российские санкции, чем на то, чтобы Палата представителей поддержала российские санкции. Они явно пытаются склонить Дональда Трампа к такому решению", – сказал Агилар.

Напомним: в Белом доме заявили, что Дональд Трамп выразил свою позицию относительно введения новых санкций против страны-агрессора России. При необходимости он готов их применить. Однако пока Трамп сохраняет санкции как инструмент в своем арсенале.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский Сенат готов ввести санкции против России. Но важно, чтобы дальнейшие меры давления на страну-агрессора поддержал президент Дональд Трамп.

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