'Мудро сохранил это, как инструмент': в Белом доме сказали, готов ли Трамп применить санкции против России

Президент США Дональд Трамп выразил свою позицию относительно введения новых санкций против страны-агрессора России. При необходимости он готов их применить.

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Однако пока Трамп сохраняет санкции как инструмент в своем арсенале. Соответствующее заявление во вторник, 3 июня, на брифинге сделала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Он мудро сохранил это, как инструмент, в своем арсенале на случай необходимости. Он готов применить санкции, если ему это потребуется", – сказала она, комментируя отношение Трампа к инициативе по усилению санкций против России, которая имеет поддержку обеих палат Конгресса США.

Ливитт добавила, что позицию Трампа по этому поводу понимают "как в Сенате, так и на Капитолийском холме". Он является главнокомандующим и руководит внешней политикой Штатов "так, как и должен".

Пресс-секретарь также заявила, что прямые переговоры между Украиной и Россией, два раунда которых уже состоялись в Турции, являются заслугой Трампа.

"Благодаря настойчивости и решимости президента положить конец этой войне эти страны вчера сели за стол переговоров", – сказала Ливитт.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Соединенные Штаты Америки и Европейский Союз впервые начали согласовывать будущие санкции против России. Введение совместных ограничений даст гораздо более ощутимый результат по давлению на Россию, которая продолжает войну в Украине.

По словам главы государства, сейчас американская сторона в лице сенатора от Республиканской партии Линдси Грэма, сенатора-демократа Ричарда Блюменталя и их коллег готовят пакет санкций против России и согласовывают его с пакетом от Евросоюза.

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