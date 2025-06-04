"Сенат готов": Зеленский назвал важное условие введения новых санкций против России

Американский Сенат готов ввести санкции против России. Но важно, чтобы дальнейшие меры давления на страну-агрессора поддержал президент США Дональд Трамп.

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Об этом на брифинге заявил президент Украины Владимир Зеленский, который транслировался "Суспільним". Он отметил, что некоторые конгрессмены также выступают за более жесткие меры давления на РФ.

"Что касается санкций, мы понимаем, что Сенат к этому готов. Мы публично услышали вчера с вами голос не только сенаторов, мы слышим конгрессменов, а публично услышали спикера Майкла Джонсона. У меня не было отдельного с ним контакта. Это его позиция. И я очень рад, что есть такая позиция, что они готовы это поддержать. Но очень важно, чтобы готов был санкции поддержать президент Трамп", – сказал Зеленский

Важно, чтобы все были последовательными, добавил он. Президент напомнил о выборе, перед которым администрация Дональда Трампа поставила Украину и Россию.

"Я поддерживаю последовательность, которую предложила американская сторона. Прекращение огня или санкции. Мы не хотели санкций против нас, поэтому мы поддерживаем прекращение огня. Русским, наверное, им все равно, и поэтому мы просим применить санкции", – подчеркнул глава государства.

Ранее глава республиканского большинства в Сенате Джон Тун заявил, что сенаторы готовы принять законопроект об усилении санкций против России, если она не сделает "серьезное предложение по немедленному прекращению огня" в Украине. Его готовы поддержать 81 из 100 членов верхней палаты Конгресса. Некоторые сенаторы предполагают, что рассмотрение документа может состояться на следующей неделе. Кроме непосредственных ограничений в отношении РФ, он может включать и 500%-е вторичные тарифы для стран, которые покупают российскую нефть.

Как уже сообщал OBOZ.UA, сенатор-республиканец Линдси Грэм и второй соавтор законопроекта, демократ Ричард Блюменталь, дали России несколько дней, чтобы предоставить реальные планы для урегулирования в Украине. Если Кремль не определит перечень выполнимых условий для прекращения огня и не подаст четкого сигнала о готовности к настоящим мирным переговорам, Соединенные Штаты будут готовы к решительным экономическим действиям.

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