'Вопиющие атаки угрожают миру': у Трампа наконец отреагировали на российский обстрел жилых районов Киева

Спецпосланник президента США Кит Келлог осудил массированный удар России по Киеву. Он заявил, что такие "вопиющие атаки угрожают миру", к которому стремится Дональд Трамп.

Видео дня

Такое заявление Келлог обнародовал в четверг, 28 августа, на официальной странице в соцсети X. Он указал, что РФ осуществила вторую по величине воздушную атаку войны, использовав 600 дронов и 31 ракету.

"Цели? Не солдаты и оружие, а жилые районы Киева – подрывы гражданских поездов, офисов миссий ЕС и Великобритании, а также мирных жителей. Эти вопиющие атаки угрожают миру, к которому стремится президент США", – заявил Келлог.

Заявление спецпосланника Трампа, обнародованное вечером четверга (в десять по времени в Вашингтоне), стало первой официальной реакцией США на массированный ночной обстрел Украины 28 августа.

Реакция мира

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен записала внеочередное обращение в связи с ударами агрессора. Она заявила, что ЕС разрабатывает 19-й пакет санкций против РФ, который представят уже вскоре, а также работает над использованием замороженных активов россиян для обороны и восстановления Украины.

А МИД Великобритании вызвал российского посла из-за массированной атаки РФ по Киеву, где ударом россиян поражен офис Британского совета.

Президент Владимир Зеленский в разговоре с главой Еврокомиссии призвал усилить давление на Москву, пока РФ не сделает "реальных шагов к миру".

Тем временем в Кремле, комментируя массированный обстрел Украины, заявили, что "СВО продолжается" и российские военные выполняют свои задачи, уничтожая "военную и околовоенную инфраструктуру". При этом Москва якобы "заинтересована" в мирных переговорах.

Что известно об обстреле Украины 28 августа

Ночью Россия атаковала Киев ударными БПЛА, баллистикой и "Кинжалами". В Дарницком районе разрушена пятиэтажка, под завалами ищут людей.

На 18 часов известно о 19 погибших людях, среди них – четверо детей. Еще 48 человек пострадали.

В столице также повреждено здание, где расположена миссия Евросоюза. Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что это является прямым нарушением Венской конвенции, и призвал мировое сообщество отреагировать.

К месту попадания в дом в Дарницком районе прибыли иностранные дипломаты, чтобы увидеть последствия террористической атаки.

29 августа в Киеве объявлен днем траура по жертвам российского обстрела.

Кроме того, враг ночью ударил по парку скоростных поездов. В частности, уничтожен поезд "Интерсити+" Киев – Харьков, что стало первым случаем потери поезда Hyundai, закупленного в 2012 году.

В Винницкой области из-за вражеской атаки на критическую инфраструктуру почти три десятка населенных пунктов остались без света.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на четверг армия РФ морскими дронами поразила корабль ВМС ВСУ "Симферополь" в устье Дуная. Один член экипажа погиб, несколько получили ранения, еще нескольких ищут.

