Без света остались 60 тысяч потребителей: Россия ударила по объекту критической инфраструктуры в Винницкой области

РФ в ночь на 28 августа атаковала критичную инфраструктуру в Винницкой области. В результате в 29 населенных пунктах произошли отключения света, которые затронули 60 тыс. потребителей.

Об этом сообщила первая заместитель начальника Винницкой ОГА Наталья Заболотная. "Винницаоблэнерго" ситуацию пока не комментировали.

"Все соответствующие службы работают на местах. Сейчас проводятся аварийно-восстановительные работы", – отметила Заболотная.

Главное, что нужно знать

Данные об атакованном объекте инфраструктуры не раскрываются .

. Информации о том, когда вернут электричество пока также нет, однако энергетики уже работают над этим.

пока также нет, однако энергетики уже работают над этим. Плановые отключения электроэнергии не вводятся ни в Винницкой области, ни в Украине в принципе.

Что было ранее

Россия в конце августа усилила атаки по энергообъектам Украины. Так, накануне, в ночь на 27 августа, РФ совершила массированную удар, пострадали объекты электро- и газовой инфраструктуры в шести областях.

Из-за этого без электроэнергии оставались потребители на Полтавщине и Сумщине:

Около часа ночи в результате удара БПЛА было повреждено оборудование на одной из ключевых подстанций в Сумах – без электроснабжения осталась значительная часть города и промышленных потребителей.

– без электроснабжения осталась значительная часть города и промышленных потребителей. На Полтавщине враг целенаправленно комплексно атаковал объекты газотранспортной инфраструктуры, нанеся значительные повреждения.

Также из-за российского удара 26 августа парализована работа обогатительной фабрики в Донецкой области – ее мощности непригодны к использованию. Этот объект, обеспечивавший углем украинскую тепловую генерацию.

Как сообщал OBOZ.UA, также в Украине проходят масштабные учения на энергообъектах. Они назначены на 34 объектах энергетической инфраструктуры в 17 регионах Украины в течение 24 дней начиная с 13 августа.

