Оккупанты нанесли удар по пассажирскому подвижному составу 'Укрзализныци': какая ситуация с движением поездов

Ночью 28 августа российские войска нанесли целенаправленный удар по гражданскому пассажирскому подвижному составу. Под ударом находился парк скоростных поездов "Интерсити+".

Один поезд был существенно поврежден после российского обстрела. Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

Подробности атаки

В компании сообщили, что благодаря слаженным действиям железнодорожников – работников депо – возгорание на объекте удалось ликвидировать. Работники находились в укрытиях, поэтому жертв удалось избежать.

"Мы делаем все возможное, чтобы максимальное количество поездов вышло в рейсы. Ни один рейс не будет упразднен: для этого выводим подменный подвижной состав. Будем информировать о задержках, ведь также идет восстановление поврежденной инфраструктуры", – сообщили в УЗ.

Ряд поездов задерживаются

В связи с повреждениями инфраструктуры железнодорожного узла в Козятине, ряд поездов еще следует по измененному маршруту. Поезда, которые курсируют в сообщении между Киевом и Львовом через поврежденный участок, временно следуют измененным маршрутом через станции Коростень – Звягель – Шепетовка – Здолбунов – Львов.

Для пассажиров, направлявшихся к станциям Хмельницкий и Винница на участках Шепетовка – Винница и Шепетовка – Хмельницкий организовано автобусное сообщение. Для пассажиров, следующих в/из Тернополя (поезда №21 и № 103) организована пересадка на станции Красное.

Поезда, которые едут из Жмеринского направления в Киев и находятся на участке Винница – Козятин придут с задержкой 5 и более часов:

№106 Одесса – Киев,

№74 Перемышль – Харьков,

№22/104 Львов – Харьков / Краматорск.

Ряд поездов Интерсити+ будут отправляться из Киева и следовать с задержкой до 2-х часов:

№743 Киев – Львов;

№732 Киев – Запорожье;

№722 Киев – Харьков;

№712 Киев – Краматорск.

Международный поезд №23 Киев – Хелм будет следовать сегодня с задержкой в ​​районе 6 часов из-за прогнозируемого опоздания обратного рейса. Мы работаем, чтобы сократить время задержки обратного рейса на границе и максимально ускорить время пограничных операций.

Что предшествовало

С вечера среды, 27 августа, российские войска атаковали Киев ударными БПЛА. А уже ночью в четверг враг нанес удары по столице баллистическими ракетами и "Кинжалами". Раздавались взрывы, последствия фиксируют в Шевченковском, Дарницком, Днепровском и Соломенском районах. Три человека погибли, в том числе ребенок, есть разрушения жилых домов и другой гражданской инфраструктуры.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 27 августа РФ осуществила массированную атаку на украинскую энергетику. Пострадали объекты электро- и газовой инфраструктуры в шести областях. Из-за этого без электроэнергии осталась часть потребителей на Полтавщине и Сумщине.

