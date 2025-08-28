'Надо усилить давление на РФ': Зеленский обсудил с фон дер Ляйен вражескую атаку по Киеву и новый пакет санкций

Президент Владимир Зеленский 28 августа провел телефонный разговор с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Темами переговоров стали массированная атака России по Киеву, а также новый пакет санкций против страны-агрессора.

Видео дня

О разговоре Зеленский сообщил в официальном Telegram-канале. "Говорил с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Спасибо за сочувствие и солидарность с нашими людьми после такого циничного и жестокого российского обстрела", – написал он.

Детали переговоров

Глава государства добавил, что ночью РФ осуществила один из крупнейших ударов по Украине, выбрав основной мишенью Киев.

Поисково-спасательная операция до сих пор продолжается, сообщил Зеленский.

Он рассказал, что с Урсулой фон дер Ляйен обсудил "нашу дипломатическую работу для остановки убийств, остановки этой ничем не спровоцированной российской агрессии и для обеспечения нашим людям настоящей безопасности".

"Сейчас много работы на разных уровнях именно ради этого. Но пока Россия не сделает реальных шагов к миру, давление на нее должно усиливаться", – заявил президент.

По его словам, председатель Еврокомиссии рассказала о подготовке 19-го пакета санкций ЕС и координации с другими партнерами.

Также обсуждался евроинтеграционный путь Укаины, в частности одновременное открытие переговорного кластера для Украины и Молдовы.

"Ожидаем положительного решения в ближайшее время", – заявил Зеленский.

Что известно об ударе РФ по Киеву 28 августа

В ночь на четверг армия РФ атаковала Киев дронами, баллистикой и "кинжалами". В Дарницком районе уничтожена пятиэтажка, 18 человек погибли , среди них ребенок, еще около полусотни травмированы.

Также обломки БПЛА упали на крышу девятиэтажного дома, вспыхнул пожар.

Повреждено и здание, где расположена миссия ЕС. Руководитель МИД Украины Андрей Сибига заявил, что это является прямым нарушением Венской конвенции, и призвал мир отреагировать.

Пятница, 29 августа, в Киеве объявлена днем траура.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что РФ "успешно уничтожает военные цели" в Украине, хотя якобы "заинтересована в продолжении переговоров".

Как сообщал OBOZ.UA, Урсула фон дер Ляйен, комментируя обстрел, заявила, что ЕС разрабатывает 19-й пакет санкций против РФ, ограничения будут официально представлены уже вскоре. Кроме того, Европа работает над использованием замороженных активов РФ для обороны и восстановления Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!