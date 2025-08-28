Британия вызвала российского посла из-за массированной атаки по Киеву и гибели людей

Великобритания 28 августа вызвала российского посла из-за массированной атаки РФ по Киеву и гибели людей. Российские террористы убили гражданских украинцев, разрушили и повредили дома. В частности, оккупанты поразили офис Британского Совета.

Видео дня

Об этом сообщило BBC. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми подтвердил вызов посла России.

В заметке в социальных сетях Дэвид Лемми отметил, что в результате ударов Москвы по Киеву "погибли мирные жители, разрушены дома и повреждены здания, в частности Британский Совет и Делегация ЕС в Киеве".

"Мы вызвали посла России. Убийства и разрушения должны прекратиться", – подчеркнул британский министр.

Как отмечает издание, посол РФ Андрей Келин уже прибыл в Лондон. Его видели, когда он выходил из машины в правительственном районе британской столицы Вестминстере, где находится министерство иностранных дел Великобритании.

Менее чем через 15 минут после того, как его машина подъехала к ведомству, Келина заметили, как он уже отъезжал.

Что происходит, когда вызывают посла

Вызов посла – это один из немногих дипломатических инструментов, которые имеет страна, когда она хочет выразить свой гнев другому государству. Об этом рассказал Джон Кассон, бывший посол Великобритании в Египте.

Если одна страна недовольна действиями другой, она может вызвать ее посла для выражения протеста или для получения объяснений.

Когда вызывают посла, в посольство соответствующей страны направляется дипломатическая нота с требованием к ее представителю явиться на встречу в министерство иностранных дел. Средством вызова является сообщение.

По словам Кассона, вызов посла – это своеобразный "дипломатический спектакль, где каждый понимает свою роль и выполняет ее".

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 28 августа Россия совершила очередное военное преступление, осуществив массированный удар по Киеву. Захватчики атаковали столицу "Шахедами", крылатыми и баллистическими ракетами, в частности "Кинжалами", последствия атаки фиксируют в 20 локациях, повреждено до 100 объектов, разрушен подъезд многоэтажки в Дарницком районе столицы.

Известно о 15 погибших, среди них четверо детей. Среди более чем 40 пострадавших 10 детей. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!