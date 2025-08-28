'Это настоящий ответ Москвы на мирные усилия': в Киеве из-за российского удара повреждено здание представительства Евросоюза. Фото

В Киеве во время атаки РФ в ночь на 28 августа было повреждено здание, в котором расположена миссия Европейского Союза. Это является прямым нарушением Венской конвенции.

Видео дня

Об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига написал в соцсети Х. Он призвал мир отреагировать на российские атаки.

Что известно

"Во время ночного удара Россия также атаковала дипломатов, что является прямым нарушением Венской конвенции. Миссии ЕС в Украине был нанесен ущерб. Это требует осуждения со стороны не только ЕС, но и всего мира. Мы выражаем солидарность с нашими коллегами из ЕС и готовы оказать помощь", – подчеркнул Сибига.

В свою очередь посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова заявила, что террористическая атака на столицу Украины является ответом РФ на мирные усилия.

"Мир" России прошлой ночью: массированный удар по Киеву беспилотниками и баллистическими ракетами. По меньшей мере 10 погибших, 30 раненых, многие здания разрушены. Делегация ЕС была серьезно повреждена ударной волной. Это настоящий ответ Москвы на мирные усилия", – констатировала Матернова.

Что предшествовало

С вечера среды, 27 августа, российские войска атаковали Киев ударными БПЛА. А уже ночью в четверг враг нанес удары по столице баллистическими ракетами и "Кинжалами". Раздавались взрывы, последствия фиксируют в Шевченковском, Дарницком, Днепровском и Соломенском районах. Есть погибшие, много пострадавших, есть разрушения жилых домов и другой гражданской инфраструктуры.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 28 августа российская оккупационная армия массированно атаковала Киевскую область дронами-камикадзе и ракетами различных типов. В результате атаки пострадал человек.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!