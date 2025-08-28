В Киеве 28 августа объявили Днем траура по жертвам массированной атаки врага

В Киеве пятница, 29 августа, объявлена Днем тра ура в связи с террористической атакой страны-агрессора РФ на гражданские объекты города. В этот день будут приспущены флаги на всех коммунальных зданиях и запрещены любые развлекательные мероприятия.

Видео дня

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Российский обстрел унес жизни более 10 человек, среди которых есть дети.

Что известно

"В Дарницком районе продолжается поисково-спасательная операция, спасатели разбирают завалы. Уже более 10 погибших в результате варварской атаки врага. Среди погибших – трое детей. Самой маленькой девочке три года. Завтрашний день, 29 августа, в Киеве объявлен Днем траура. В память о жертвах массированной атаки врага на столицу", – написал Кличко.

Мэр добавил, что в этот день будут приспущены флаги на всех коммунальных зданиях города. Также рекомендовано приспустить государственные флаги на зданиях государственной и частной форм собственности.

29 августа в городе запрещены любые развлекательные мероприятия.

Что предшествовало

С вечера среды, 27 августа, российские войска атаковали Киев ударными БПЛА. А уже ночью в четверг враг нанес удары по столице баллистическими ракетами и "Кинжалами". Раздавались взрывы, последствия фиксируют в разных районах города. Есть погибшие, много пострадавших.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве во время атаки РФ в ночь на 28 августа было повреждено здание, в котором расположена миссия Европейского Союза. Это является прямым нарушением Венской конвенции.

