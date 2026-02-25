Украинцы массово жалуются на блокировку счетов: в НБУ рассказали, что делать в такой ситуации

Украинцы массово начали жаловаться на блокирование и аресты банковских счетов – в 2025 году это стало проблемой №1 в обращениях в Национальный банк Украины (НБУ). В то же время регулятор объясняет, что ограничения доступа к средствам чаще всего связаны с финансовым мониторингом и могут быть сняты после предоставления клиентами необходимых документов и объяснений.

Об этом стало известно из отчета регулятора о работе с обращениями граждан. Количество жалоб на блокировку счетов превысило даже обращения по мошенничеству и кредитным конфликтам:

4 014 устных обращений на горячую линию регулятора касались блокировки или ареста счетов;

2 409 письменных жалоб граждане подали по той же причине.

Таким образом, ограничение доступа к средствам стало самым массовым основанием для жалоб в банковском секторе. Украинцы жалуются на внезапное блокирование зарплатных, социальных и предпринимательских счетов, задержки в разблокировании и отсутствие четких объяснений со стороны банков. Для сравнения, других проблем, которые традиционно считаются острыми, было зафиксировано значительно меньше:

мошенничество – 1 284 письменные жалобы;

кредитные споры – 1 140 обращений;

проблемы с переводами средств – 1 027 случаев.

Отдельным источником напряжения для клиентов банков в 2025 году стали валютные операции. Почти 2 210 граждан обратились в НБУ устно с жалобами на невозможность свободно снять или обменять иностранную валюту. Люди сообщали о лимитах, задержках и отказах в выдаче средств, даже при наличии денег на счетах.

В сегменте небанковских финансовых учреждений картина несколько иная. Здесь больше всего обращений касались долговых вопросов и кредитов:

урегулирование просроченной задолженности – 7 388 обращений;

кредитование в небанковских финансовых учреждениях – 1 598;

кредиты для военнослужащих – 1 385;

невыплата страхового возмещения – 716;

выплата страховых сумм не в полном объеме – 508.

Почему банки блокируют счета украинцев

В Национальном банке объясняют: блокировка счетов или разрыв деловых отношений происходит в случаях, когда банк фиксирует подозрительные финансовые операции. Речь идет о транзакциях, которые не соответствуют информации о доходах, роде деятельности или финансовом профиле клиента. В таких ситуациях служба финансового мониторинга банка имеет право требовать:

дополнительные документы;

объяснения относительно происхождения средств;

подтверждение экономического содержания операций.

Если клиент не предоставляет запрашиваемую информацию, счет может быть заблокирован, а банк в одностороннем порядке прекратить деловые отношения.

Что делать, если счет заблокировали

предоставить все запрашиваемые документы: если банк обратился с требованием объяснений или подтверждений, их нужно предоставить как можно скорее для пересмотра решения;

обратиться в банк напрямую: если счёт заблокировали без предварительных запросов, клиенту следует самостоятельно инициировать контакт с банком;

подать жалобу в НБУ: в случае несогласия с решением или действиями банка граждане имеют право обратиться к регулятору для проверки ситуации.

