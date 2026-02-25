Украинцы массово жалуются на блокировку счетов: в НБУ рассказали, что делать в такой ситуации
Украинцы массово начали жаловаться на блокирование и аресты банковских счетов – в 2025 году это стало проблемой №1 в обращениях в Национальный банк Украины (НБУ). В то же время регулятор объясняет, что ограничения доступа к средствам чаще всего связаны с финансовым мониторингом и могут быть сняты после предоставления клиентами необходимых документов и объяснений.
Об этом стало известно из отчета регулятора о работе с обращениями граждан. Количество жалоб на блокировку счетов превысило даже обращения по мошенничеству и кредитным конфликтам:
- 4 014 устных обращений на горячую линию регулятора касались блокировки или ареста счетов;
- 2 409 письменных жалоб граждане подали по той же причине.
Таким образом, ограничение доступа к средствам стало самым массовым основанием для жалоб в банковском секторе. Украинцы жалуются на внезапное блокирование зарплатных, социальных и предпринимательских счетов, задержки в разблокировании и отсутствие четких объяснений со стороны банков. Для сравнения, других проблем, которые традиционно считаются острыми, было зафиксировано значительно меньше:
- мошенничество – 1 284 письменные жалобы;
- кредитные споры – 1 140 обращений;
- проблемы с переводами средств – 1 027 случаев.
Отдельным источником напряжения для клиентов банков в 2025 году стали валютные операции. Почти 2 210 граждан обратились в НБУ устно с жалобами на невозможность свободно снять или обменять иностранную валюту. Люди сообщали о лимитах, задержках и отказах в выдаче средств, даже при наличии денег на счетах.
В сегменте небанковских финансовых учреждений картина несколько иная. Здесь больше всего обращений касались долговых вопросов и кредитов:
- урегулирование просроченной задолженности – 7 388 обращений;
- кредитование в небанковских финансовых учреждениях – 1 598;
- кредиты для военнослужащих – 1 385;
- невыплата страхового возмещения – 716;
- выплата страховых сумм не в полном объеме – 508.
Почему банки блокируют счета украинцев
В Национальном банке объясняют: блокировка счетов или разрыв деловых отношений происходит в случаях, когда банк фиксирует подозрительные финансовые операции. Речь идет о транзакциях, которые не соответствуют информации о доходах, роде деятельности или финансовом профиле клиента. В таких ситуациях служба финансового мониторинга банка имеет право требовать:
- дополнительные документы;
- объяснения относительно происхождения средств;
- подтверждение экономического содержания операций.
Если клиент не предоставляет запрашиваемую информацию, счет может быть заблокирован, а банк в одностороннем порядке прекратить деловые отношения.
Что делать, если счет заблокировали
- предоставить все запрашиваемые документы: если банк обратился с требованием объяснений или подтверждений, их нужно предоставить как можно скорее для пересмотра решения;
- обратиться в банк напрямую: если счёт заблокировали без предварительных запросов, клиенту следует самостоятельно инициировать контакт с банком;
- подать жалобу в НБУ: в случае несогласия с решением или действиями банка граждане имеют право обратиться к регулятору для проверки ситуации.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, клиенты ПриватБанка получили возможность оформлять eSIM мобильных операторов "Киевстар", Vodafone и lifecell в приложении Приват 24. Утверждается, что процедура не будет длительной – уложиться можно будет в несколько минут.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!