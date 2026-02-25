Молодой прокурор, который уехал в Швецию, будет получать пенсию в 156 тыс. грн: ПФУ опоздал с апелляцией на целый год

Дмитрий Казак, 36-летний бывший областной прокурор Николаевской области, окончательно выиграл иск против ПФУ по своей космической пенсии. OBOZ.UA первым заметил, что уехавший в Швецию экс-прокурор через суд добился повышения своей выплаты до 156,7 тыс. грн. Эта информация получила широкий резонанс.

И лишь после этого Главное управление ПФУ в Харьковской области решило подать апелляционную жалобу. Однако сделали это с опозданием на год, что стало причиной для отказа в открытии апелляционного производства. Фактически бездействие ПФУ привело к тому, что молодой прокурор, находясь за границей, получил право на космическую пенсию, размер которой больше его зарплаты (что противоречит нормам закона).

О том, как Казак окончательно выиграл иск против ПФУ и кто за это несет ответственность, читайте в материале OBOZ.UA.

Как прокурор добился космической пенсии

Казак в 2024-м работал в прокуратуре всего пять дней. Он уволился 5 января и получил зарплату в размере 402,3 тыс. грн. Вероятно, ему компенсировали неиспользованный отпуск. Когда он работал, его "чистая" зарплата составляла около 105,8 тыс. грн. В статье 86 Закона "О прокуратуре" указано, что пенсия прокурора должна составлять 60% зарплаты.

"Пенсия назначается в размере 60 процентов от суммы их месячной (действующей) заработной платы, в которую включаются все виды оплаты труда, с которой был уплачен единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование", – говорится в законе. Поэтому Казак по этой логике должен был получать пенсию, размер которой составляет около 63,5 тыс. грн (60% от его последней полной зарплаты).

Однако украинские суды при расчете берут не фактически полученную зарплату, а руководствуются информацией из справок. Казак принес из прокуратуры, которую он возглавлял, две справки: № 21-122 исх. 22 и № 21-123 исх. 22. При этом он добился, чтобы по отношению к нему применили уже недействующую норму закона о выплате пенсии в размере 80% зарплаты (такая норма действовала на момент, когда прокурор начал работать). В результате ему посчитали зарплату в размере 195,8 тыс. грн (которую он на самом деле никогда не получал), а пенсия составила 156,7 тыс. грн, что на самом деле больше фактической зарплаты бывшего прокурора .

Кстати, бывший прокурор дважды обошел закон. Он подал заявление о переходе на прокурорскую пенсию по выслуге лет в 2022-м, когда ему было всего 32 года, а стаж составлял около 10 лет. Дело в том, что прокуроры фактически находятся в особой ситуации: если они имеют инвалидность, то для выхода на пенсию достаточно всего 10 лет стажа.

Именно ради ранней пенсии прокуроры и оформляют себе инвалидность. После скандала вокруг прокурорских пенсий несколько лет назад Офис генпрокурора (ОГП) обязал всех сотрудников, которые имеют оформленную инвалидность, пройти повторную проверку и доказать, что они действительно имеют значительные проблемы со здоровьем. Части прокуроров в результате этого инвалидность отменили. Но Казаку такую проверку проходить не нужно. Он уволился из прокуратуры, поэтому теперь не должен выполнять распоряжения ОГП.

Главное управление Пенсионного фонда в Харьковской области должно было бы подать апелляцию и уже в суде следующей инстанции доказать, что решение о космической пенсии для прокурора незаконно. Такую апелляцию подали только через год после принятия решения и только потому, что пенсионное дело Дмитрия Казака получило широкую огласку.

"Апелляционная жалоба подана Главным управлением Пенсионного фонда Украины в Харьковской области 05.02.2026, то есть по истечении более чем одного года со дня составления полного текста судебного решения, что является основанием для отказа в открытии апелляционного производства в соответствии с частью второй статьи 299 КАС Украины", – говорится в материалах дела 520/10061/22.

OBOZ.UA обратился в ПФУ с просьбой прокомментировать, почему вовремя не подали апелляцию. На момент публикации ответ мы не получили.

Как прокуроры массово выигрывают суды против ПФУ

В Украине тысячи прокуроров в судах добились резкого повышения своих пенсий. Фактически они в судах "хакнули" пенсионную систему. Временные ограничения, которые второй год подряд вводят через закон о бюджете, не помогли.

В Верховной Раде находится законопроект, который должен изменить пенсионные правила для прокуроров, – №12278. Его приняли только в первом чтении. Если документ примут во втором чтении, прокуроры не смогут выходить на пенсию по выслуге лет, пока они продолжают работать. Кроме того, изменятся и правила индексации пенсий. Однако пока что действуют старые законы.

OBOZ.UA уже подробно писал о тех прокурорах на пенсии, которые в прошлом году вернули свои космические выплаты. В частности, бывший прокурор Владимир Изотов ежемесячно получает 219 тыс. грн. Это в разы больше, чем зарплата действующего прокурора. Такую огромную сумму чиновник смог получить благодаря справке, которую он принес из родной Кировоградской прокуратуры. В ней говорится, что выплаты за пять лет, кроме оклада и надбавки, достигли 9,9 млн грн.

И хотя Изотов в своей декларации за эти пять лет таких выплат не указывал, а его среднемесячная зарплата за упомянутый период составляла 44,7 тыс. грн, именно эта справка помогла получить гигантскую пенсию.

Значительно больше повезло бывшему нардепу Виктору Чумаку. Размер его пенсии должны увеличить в 4,7 раза, до 240,9 тыс. грн. В 2025-м ему, как и всем спецпенсионерам, которые не участвовали в защите Украины от российской агрессии, ограничили размер выплат.

В некоторых случаях размер пенсии в разы превышает зарплаты прокуроров, хотя ни одна норма закона ни в действующем, ни в прежнем законодательстве не предусматривала пенсии, размеры которых больше, чем зарплаты. Например, руководитель Белгород-Днестровской специализированной прокуратуры Егор Швыдкий задекларировал за прошлый год зарплату в 111,6 тыс. грн. А бывший сотрудник этой прокуратуры Андрей Саханов получает 251,7 тыс. грн пенсии.