Говорили о защите энергообъектов: НАБУ обнародовало первые фрагменты аудиозаписей в деле о топ-коррупции в энергетике

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) после обнародовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, которое может быть связано с обысками у совладельца студии "Квартал 95", бизнесмена Тимура Миндича и у министра юстиции, экс-министра энергетики Германа Галущенко. На записях, среди прочего, упоминается строительство защиты энергетических объектов.

Видео дня

Об этом говорится в сообщении НАБУ. Представитель бюро уточнил, что больше деталей расследования будут разглашены позже. В целом, по его словам, речь идет о:

коррупции в энергетике;

отмывании средств;

незаконном обогащении.

По информации правоохранителей, схема охватывала ряд объектов энергетического сектора, среди которых АО "НАЭК "Энергоатом". Расследование длилось 15 месяцев, за это время было проведено более 70 обысков.

Согласно сообщениям СМИ, обыски у Галущенко и Миндича связаны между собой одним делом. Вероятно, речь идет именно об этом громком расследовании.

О чем говорили фигуранты

В диалоге о защитных сооружениях участвуют двое – на видео они обозначены как "Тенор" и "Рокет". По данным нардепа от "Голоса" Ярослава Железняка, "Тенором" может быть Дмитрий Басов – экс-прокурор Генпрокуратуры, который возглавил подразделение спецбезопасности "Энергоатома". "Рокетом" нардеп называет Игоря Миронюка, советника Германа Галущенко.

Разговор, по данным следствия состоялся 9 июля 2025 года. Собеседники в нем говорят о "сумасшедших" средствах на строительство, а также повышение сумм откатов.

Кроме того, в тот же день фигуранты, как свидетельствуют опубликованные материалы, обсуждали грядущее заседание обновленного Кабинета министров. Вероятно, речь идет о главе одного из ведомств.

В более раннем диалоге, который состоялся 14 мая 2025 года, "Рокет" и "Тенор" обсуждают уже другой аспект "работы". В диалоге говорится о том, что "Рокет" платит "зарплату" некоей неназванной женщине.

Напомним, утром 10 ноября ряд медиа и народных депутатов сообщили, что НАБУ пришло с обысками к совладельцу студии "Квартал 95" Тимуру Миндичу. Сам Миндич, по данным СМИ, якобы сбежал из Украины за несколько часов до обысков.

Впоследствии также стало известно об обысках у министра юстиции Германа Галущенко, который в период 2021-2025 годов возглавлял министерство энергетики, в "Энергоатоме", и у экс-советника Галущенко Игоря Миронюка, которого считают близким к экс-депутату Андрею Деркачу.

Миндича считают "куратором" "Энергоатома" и других энергетических компаний Украины. Летом, по данным журналистов-расследователей, НАБУ и САП смогли установить прослушку в квартире Миндича. Появление этой информации в СМИ совпало по времени с внезапным увольнением по собственному желанию многолетнего главы "Энергоатома" Петра Котина.