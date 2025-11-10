Документы ФЛП, печати компаний и 15 млн грн: СМИ узнали, что обнаружило НАБУ у заместителя Пронина

Во время обысков у первого заместителя председателя Финмониторинга Богдана Корольчука по делу о коррупционных схемах на 200 млн грн при строительстве фортификаций Полтавской областной военной администрацией (ОВА) обнаружили печати компаний и около 15 млн грн наличными. Это может свидетельствовать о причастности Корольчука к схемам по "отмыванию" денег.

Об этом сообщает ZN.UA. В частности, по данным журналистов, во время обысков были обнаружены печати субъектов хозяйствования:

"CYPRUS STAMP PUREDEX FIRM LTD" НE449926;

ТОВ "САЙДНЕРС ДЕЛАЙТ", ЕДРПОУ – 44870951;

ТОВ "ТЕХ СПЕКТРУМ", ЕДРПОУ – 45663229;

ТОВ "СОФТ ЛОДЖИК УКРАИНА", ЕДРПОУ – 44095205;

ТОВ "ТЕХНОСИЧ", ЕДРПОУ – 45831080;

ООО "ТЕКДИСКАВЕРИ", ЕДРПОУ – 45227534;

ООО "АКТОВ ДРАЙВ", ЕДРПОУ – 44408425.

Кроме того, был обнаружен ряд документов. В частности:

папку синего цвета с документами на иностранном языке (предположительно чешском) , которые касаются субъектов хозяйствования;

, которые касаются субъектов хозяйствования; папку черного цвета с документами на другом иностранном языке (предположительно венгерском) ;

; коричневую папку с надписью "АРМА" с документами ;

; папку желтого цвета с документами на различных физических лиц предпринимателей.

Кроме того, обнаружено четыре металлических сейфа, в которых были обнаружены денежные средства:

$278 050 (11,68 млн грн по актуальному курсу);

(11,68 млн грн по актуальному курсу); 3,343 млн грн;

А также среди изъятых вещей указываются следующие:

42 стартовых пакета операторов телекоммуникаций;

операторов телекоммуникаций; 14 использованных стартовых пакетов оператора телекоммуникаций ЧАО "ВФ Украина";

оператора телекоммуникаций ЧАО "ВФ Украина"; 7 флеш-носителей (накопительные устройства, флешки);

(накопительные устройства, флешки); 65 оптических дисков ;

; 2 полимерные боксы с сим-картами операторов телекоммуникаций;

большую дорожную сумку черного цвета с надписью "Llambertazzi";

серую сумка с росписями в виде английских букв разными цветами;

черную сумка с надписью "Поколение Rozetka 20 лет рядом" (сумки, в которых находились вышеперечисленные денежные средства и другие предметы, документы)ʼʼ.

"Уже наличие в этом перечне печатей юрлиц, документов на различных ФЛП и денег может свидетельствовать, что Корольчук непосредственно участвовал в схемах по "отмыванию" денег, брал деньги за свои "услуги", мог распределять деньги между участниками таких схем и прочее", – утверждают журналисты.

Коррупция в Полтавской ОГА: как причастен Корольчук

В феврале 2024 года Полтавская ОГА, заместителем председателя которой тогда был Богдан Корольчук, получила право на строительство фортификаций в Донецкой области. Тендеры проводились не в прозрачных условиях, в результате чего 16 контрактов на общую сумму более 370 млн грн достались компании "ЕНК Construction".

Эксперты сошлись во мнении, что построенные сооружения не соответствуют требованиям современной войны. Но, кроме того, стоимость работ неоднократно повышали, из-за чего общая сумма выросла на 70 млн грн.

Факт коррупции подтверждают записи разговоров между руководителем фирмы-посредника "Примум Актив" и заместителем директора Департамента строительства Полтавской ОГА Виталия Кулинича. В частности, они обсуждали создание фиктивных договоров, чтобы уклониться от уплаты 40 млн грн НДС. Таким образом, общая стоимость фиктивных товаров и услуг могла достигать не менее 200 млн грн.

Также OBOZ.UA сообщал, что на строительстве фортификационных сооружений в Донецкой области, которое выполняла Полтавская ОВА, могли применять бесплатный труд. К этому заставляли рабочих частных и коммунальных предприятий, чтобы те могли получить "критический" статус для бронирования работников от мобилизации.

