'Приговоры должны быть': Зеленский отреагировал на коррупцию в 'Энергоатоме' и отметил необходимость наказания виновных

Президент Украины Владимир Зеленский впервые прокомментировал масштабную антикоррупционную операцию в сфере энергетики, которую проводят детективы НАБУ и прокуроры САП. В своем вечернем обращении глава государства подчеркнул, что борьба с коррупцией должна стать реальным примером справедливости, а не только громкими заявлениями.

В обращении к украинцам Зеленский заявил, что любые результативные действия против коррупции должны завершаться наказанием:

"Любые результативные действия против коррупции очень нужны. Неотвратимость наказания нужна. Энергоатом обеспечивает Украине наибольшую долю энергогенерации сейчас. Чистота в компании – это приоритет. Энергетика, каждая отрасль. Каждый, кто строил схемы, должен получить четкий процессуальный ответ".

Позиция президента

Президент также отметил, что чиновники должны сотрудничать с антикоррупционными органами для достижения конкретного результата.

Глава государства отметил, что ни одна государственная структура не должна оставаться вне контроля, особенно те, которые отвечают за стратегическую энергетическую безопасность. По его словам, государство должно показать, что никто не стоит над законом.

"Приговоры должны быть. И чиновники должны работать вместе с НАБУ, вместе с правоохранительными органами, и так работать, как это нужно для результата", – сказал Зеленский.

Он добавил, что результативность борьбы с коррупцией напрямую зависит от согласованных действий правительства, правоохранителей и судебной системы. Президент подчеркнул, что украинцы должны видеть не только громкие разоблачения, но и настоящие последствия для виновных.

Обыски у фигурантов дела

10 ноября детективы НАБУ провели обыски у экс-министра энергетики Германа Галущенко. Следственные действия также состоялись в офисах государственной компании "Энергоатом". По данным народного депутата Ярослава Железняка, обыски были связаны с делом о масштабной коррупционной схеме в сфере энергетики.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как детективы НАБУ пришли с обысками к бизнесмену Тимуру Миндичу – совладельцу студии "Квартал 95" и давнему соратнику Владимира Зеленского. По информации источников, оба эпизода расследуются в рамках одного уголовного производства, касающегося влияния на финансовые потоки в энергетическом секторе.

