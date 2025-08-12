Война в Украине близится к завершению: Россия пытается поссорить Киев и Варшаву, – Туск

На фоне приближения завершения российско-украинской войны Москва пытается поссорить Киев с Варшавой. Разжигание антиукраинских настроений среди поляков – это российский сценарий.

Соответствующее заявление во вторник, 12 августа, на платформе X(Twitter) сделал премьер-министр Польши Дональд Туск. Он прямо обвинил государство-агрессора в манипуляциях.

"По мере того, как война в Украине приближается к концу, Россия делает все возможное, чтобы поссорить Киев и Варшаву.

Антипольские жесты украинцев и разжигание антиукраинских настроений в Польше – это сценарий, срежиссированный Путиным, иностранными агентами и местными идиотами. Всегда теми же", – написал глава правительства.

Что вызвало такую реакцию Дональда Туска

Комментарий премьера связан со скандалом в Польше, который разгорелся после концерта белорусского рэпера Макса Коржа в Варшаве.

В толпе поклонников заметили красно-черный флаг Украинской повстанческой армии, отношение к которому у поляков крайне негативное.

Согласно информации Туска, к провокации были причастны 63 человека (57 из которых являются украинцами). Они будут обязаны принудительно или добровольно покинуть территорию страны.

Как ранее писал OBOZ.UA, 8 августа Дональд Туск предположил, что российская полномасштабная война против Украины может завершиться заморозкой боевых действий. И это может произойти в обозримом будущем – "скорее раньше, чем позже", как высказался политик.

