В Польше нашли провокаторов, которые подняли флаг УПА на концерте Макса Коржа: 57 украинцам грозит депортация

Концерт белорусского рэпера Макса Коржа в столице Польши – Варшаве обернулся громким скандалом, ведь в толпе поклонников заметили красно-черный флаг Украинской повстанческой армии, что сильно разозлило политиков страны-соседа. В ходе расследования инцидента выяснилось, что к провокации были причастны 63 человека, 57 из которых являются украинцами.

Они будут обязаны принудительно или добровольно покинуть территорию страны. Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск во время заседания кабинета министров, пишет Rzeczpospolita.

"Я говорю о беспорядках, актах агрессии и определенных провокациях на Национальном стадионе во время концерта белорусского рэпера. Это были абсолютно ненужные события, которые требовали быстрой реакции. Я только что получил информацию, что против 63 человек начата процедура выезда из страны – и они должны будут покинуть ее добровольно или принудительно. В этой группе есть 57 украинцев и шестеро белорусов", – заявил политик.

Реакция одного из участников суматохи

Со временем на связь вышел мужчина по имени Дмитрий, который держал флаг УПА. Он извинился за свой поступок и заявил, что ни в коем случае не хотел никого обидеть, а продемонстрировал символ для того, чтобы напомнить о российской агрессии против Украины.

"Я, Дмитрий, хочу обратиться ко всем, кого могло обидеть то, что произошло во время концерта в Варшаве. Я гражданин Украины – страны, в которой идет ужасная война. Ежедневно там гибнут люди. Поэтому я знаю, что враждебность и ненависть ни к чему хорошему не приводят. Я не намеревался вызвать негативные эмоции. Флаг, который я держал, был для меня символом свободы для украинцев. Я не имел ничего общего с пропагандой любого режима. Я лишь хотел напомнить о российской агрессии. Я благодарен всем полякам, которые помогали украинцам и помогают сейчас. Спасибо вам от всего сердца и еще раз прошу прощения", – сказал мужчина.

Судя по геолокации на странице Дмитрия в Instagram, сейчас он находится за пределами Польши, а именно в Нидерландах.

Что известно о скандальном концерте

В субботу, 9 августа, в Варшаве состоялся концерт Макса Коржа на Национальном стадионе имени Казимежа Гурского. Между поклонниками и охраной неоднократно возникали споры, некоторые слушатели пытались попасть на сцену к артисту, однако наибольшего шума наделал флаг УПА, который подняли над головой некоторые фанаты. Дело в том, что в Польше этот символ считают "запрещенным" и тем, что оскорбляет национальную память.

На инцидент острее всего отреагировал депутат польского Сейма Дариуш Матецкий. Он заявил, что обратился в прокуратуру с требованием открыть уголовное производство. Кроме того, политический деятель призвал изъять соответствующие видеозаписи с камер наблюдения и материалы из соцсетей, а также допросить людей, которые подняли флаг, организаторов мероприятия и охранников. Свое заявление он дополнил довольно резким высказыванием: "Вы имеете силу кричать на польском стадионе с флагом убийц детей, а не имеете силы защищать собственную родину? Вон из Польши!".

В комментариях под постом появились предположения, что этот инцидент может быть провокацией главы Кремля Владимира Путина, целью которой является рассорить украинцев и поляков.

Сильно возмутился из-за инцидента на концерте и бывший посол Польши в США Марек Магеровский. На личной странице в соцсети Х он написал: "Сотни трудоспособных украинцев призывного возраста вчера вечером на концерте в Варшаве. Они гордо демонстрировали красно-черный националистический флаг, что является оскорбительным для большинства поляков. Как посол Польши в США я решительно защищал украинское дело в Вашингтоне. Сейчас я действительно разъярен".

Гневный пост он дополнил скриншотом видео с концерта, однако пользователи сети обратили внимание на несколько важных деталей. Один юзер отметил, что на концерте якобы подняли не флаг УПА, а "Правого сектора".

Другие пользователи сети заметили, что лица людей на фото выглядят очень странно, поэтому даже предположили, что его могли создать с помощью ИИ.

Реакция Дональда Туска

Не замалчивал инцидент на выступлении Макса Коржа и премьер-министр Польши. Он вышел на связь в Х, где высказал мнение, что этот очередная попытка поссорить народы Польши и Украины.

"Приближается решающий момент в войне в Украине, поэтому Россия делает все, чтобы поссорить Киев с Варшавой. Антипольские жесты украинцев и нагнетание антиукраинских настроений в Польше – это сценарий Путина, организованный иностранными агентами и местными идиотами. Всегда одни и те же", – написал государственный деятель.

Кого обвиняли в беспорядках на концерте

Определенный период на просторах сети распространялись предположения, что флаг УПА поднял над головой боец ММА из России. Он не имеет никакой связи с Украиной, однако его начали обвинять в инциденте и призывать посадить за решетку.

Почему поляки резко отреагировали на флаг УПА

Негативную реакцию флаг Украинской повстанческой армии вызвал у граждан Польши из-за исторического аспекта, а именно Волынской трагедии. В 1943-1944 годах между украинцами и поляками произошел жестокий конфликт, что сопровождался взаимными этническими чистками. Основную роль в этих действиях со стороны Украины сыграли УПА и ОУН, а со стороны Польши – Армия Крайова. Тогда погибло много граждан обоих государств. Польша признала Волынскую трагедию геноцидом, "совершенным украинскими националистами в отношении поляков".

