Премьер-министр Польши Дональд Туск предположил, что российская полномасштабная война против Украины может завершиться заморозкой боевых действий. И это может произойти в обозримом будущем – "скорее раньше, чем позже", как высказался политик.

Об этом Туск заявил в комментарии журналистам после телефонного звонка президенту Владимиру Зеленскому 8 августа. Издание The Guardian процитировало главу правительства Польши:

"Есть определенные сигналы, у меня также есть интуиция, что, возможно, замораживание конфликта – я не хочу говорить об окончании войны, но замораживание конфликта – может произойти скорее раньше, чем позже".

Туск добавил, что "надежда на это есть", и напомнил, что 8 августа истекает срок, отведенный США для России на заключение соглашения о прекращении огня.

"Сегодня – крайний срок ультиматума. Президент Зеленский очень осторожен, но все же оптимистичен", – сказал польский премьер.

Он добавил, что Киев заинтересован в участии Европы (и Польши в частности) в формировании будущего режима прекращения огня, а затем и мира.

"Мы также очень заинтересованы в этом, чтобы в нашем регионе воцарился мир, поскольку это также окажет очень положительное влияние на нашу безопасность", – указал Туск.

Пресс-служба премьера в отчете о его телефонных переговорах с Зеленским была заметно менее конкретна относительно перспектив окончания войны. В сообщении сказано, что политики обсудили "имеющиеся дипломатические возможности" и подчеркнули, что "надежный мир необходим для всех".

Также сообщается, что Туск и Зеленский разговаривали о планах совместного оборонного производства, поддержке украинцев, проживающих в Польше, перспективах вступления Украины в ЕС. Аналогичный отчет публиковала и пресс-служба украинского президента.

"Мы с Дональдом договорились, что первый переговорный кластер для Украины и Молдовы должен быть открыт одновременно. Украина и Молдова вместе начали этот путь и должны вместе его продолжить", – заявил премьер-министр Польши.

Что предшествовало

Президент США Дональд Трамп на фоне подготовки личной встречи с диктатором РФ Владимиром Путиным уклончиво отвечал о будущем санкций против Москвы и государств, которые покупают российские энергоносители. Чаще всего звучал ответ: "Посмотрим, что произойдет".

Ранее он поставил России срок до 8 августа на заключение сделки. Иначе, как утверждал он, Вашингтон введет дополнительные экономические ограничения.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио говорил, что американский президент определится относительно вторичных санкций в ближайшее время.

Как писал OBOZ.UA, 7 августа Владимир Зеленский отметил, что именно Россия начала войну против Украины, следовательно, именно страна-оккупантка должна пойти на прекращение огня и на реальную дипломатию – а ключевые решения в Российской Федерации, как известно, принимает только один человек.

