УкраїнськаУКР
русскийРУС

"Вон из Польши!" Выходка украинцев на концерте Макса Коржа довела до истерики польское правительство

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
2 минуты
3,6 т.
'Вон из Польши!' Выходка украинцев на концерте Макса Коржа довела до истерики польское правительство

В Варшаве разгорелся политический скандал после концерта белорусского рэпера Макса Коржа. Во время выступления на стадионе в толпе фанатов заметили не только сине-желтый флаг Украины, но и красно-черный флаг Украинской повстанческой армии. Это вызвало резкую реакцию со стороны польских политиков, которые считают такой символ "запрещенным" и оскорбляющим национальную память.

Видео дня

Острее всего отреагировал депутат польского Сейма Дариуш Матецкий, который публично назвал флаг ОУН знаком преступников и палачей. Политик сообщил, что уже обратился в прокуратуру с требованием открыть уголовное производство.

В своем заявлении он призвал изъять видеозаписи с камер наблюдения и материалы из соцсетей, установить и допросить лиц, которые демонстрировали символы, а также организаторов концерта и представителей охраны. Отдельно он настаивает на выдвижении обвинений в "пропаганде тоталитарных идеологий" и "разжигании ненависти на национальной почве".

"Вон из Польши!" Выходка украинцев на концерте Макса Коржа довела до истерики польское правительство

"Мы не можем позволить публичному прославлению преступников геноцида, ответственных за смерть более 100 000 поляков в Польше в 2025 году", – заявил Матецкий.

Он также добавил острое утверждение: "Вы имеете силу кричать на польском стадионе с флагом убийц детей, а не имеете силы защищать собственную родину? Вон из Польши!"

"Вон из Польши!" Выходка украинцев на концерте Макса Коржа довела до истерики польское правительство

Макс Корж, который в начале полномасштабной войны России против Украины четко высказался "против войны" и призвал к миру, пока инцидент не комментировал. В феврале 2022 года он заявил, что белорусы не пойдут воевать против Украины, а уже летом выпустил песню "Свой дом", где подчеркнул, что прав тот, кто защищает свою землю. Сразу после начала войны артист отменил все запланированные концерты в России.

"Вон из Польши!" Выходка украинцев на концерте Макса Коржа довела до истерики польское правительство

Ранее OBOZ.UA писал, что скандальный блогер Волошин пошел на концерт Макса Коржа в Варшаве и попал под критику. Вместе с ним была блогерша и модель с платформы OnlyFans, с которой его связывают романтические отношения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!