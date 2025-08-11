'Вон из Польши!' Выходка украинцев на концерте Макса Коржа довела до истерики польское правительство

В Варшаве разгорелся политический скандал после концерта белорусского рэпера Макса Коржа. Во время выступления на стадионе в толпе фанатов заметили не только сине-желтый флаг Украины, но и красно-черный флаг Украинской повстанческой армии. Это вызвало резкую реакцию со стороны польских политиков, которые считают такой символ "запрещенным" и оскорбляющим национальную память.

Видео дня

Острее всего отреагировал депутат польского Сейма Дариуш Матецкий, который публично назвал флаг ОУН знаком преступников и палачей. Политик сообщил, что уже обратился в прокуратуру с требованием открыть уголовное производство.

В своем заявлении он призвал изъять видеозаписи с камер наблюдения и материалы из соцсетей, установить и допросить лиц, которые демонстрировали символы, а также организаторов концерта и представителей охраны. Отдельно он настаивает на выдвижении обвинений в "пропаганде тоталитарных идеологий" и "разжигании ненависти на национальной почве".

"Мы не можем позволить публичному прославлению преступников геноцида, ответственных за смерть более 100 000 поляков в Польше в 2025 году", – заявил Матецкий.

Он также добавил острое утверждение: "Вы имеете силу кричать на польском стадионе с флагом убийц детей, а не имеете силы защищать собственную родину? Вон из Польши!"

Макс Корж, который в начале полномасштабной войны России против Украины четко высказался "против войны" и призвал к миру, пока инцидент не комментировал. В феврале 2022 года он заявил, что белорусы не пойдут воевать против Украины, а уже летом выпустил песню "Свой дом", где подчеркнул, что прав тот, кто защищает свою землю. Сразу после начала войны артист отменил все запланированные концерты в России.

Ранее OBOZ.UA писал, что скандальный блогер Волошин пошел на концерт Макса Коржа в Варшаве и попал под критику. Вместе с ним была блогерша и модель с платформы OnlyFans, с которой его связывают романтические отношения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!