Воинственный ревизионизм России угрожает безопасности Европы и всего Атлантического региона, – Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц приветствовал приобретение Турцией истребителей Eurofighter, что он назвал "вкладом в безопасность всех партнеров НАТО". Глава немецкого правительства сослался на российскую угрозу, которая в последнее время распространяется не только на Европу, но и на Атлантический регион.

Об этом Фридрих Мерц говорил во время визита в Анкару 30 октября. Он подчеркнул, что на фоне российской угрозы Германия и Турция, как союзники по НАТО, "имеют общие интересы".

Что сказал Мерц

"В Анкаре хорошо известно, что воинственный ревизионизм России представляет всеобъемлющую угрозу безопасности Европы и Атлантического региона. По этой причине мы решительно выполняем решение, принятое на саммите НАТО в Гааге. Мы довольны решением Турции приобрести 20 самолетов Eurofighter после одобрения (соглашения) Германией", – в частности, сказал Фридрих Мерц.

Канцлер Германии добавил, что "эти самолеты будут служить общей безопасности".

Что предшествовало

Турецкий лидер Реджеп Эрдоган уже несколько лет выражает заинтересованность в приобретении истребителей Eurofighter Typhoon вместо российских самолетов. Однако именно Германия ранее блокировала продажу туркам указанных истребителей.

На этой неделе, во время визита британского премьера Кира Стармера в Турцию было подписано соглашение о продаже новых европейских истребителей.

Сделка оценивается в 10,7 млрд долларов – именно столько Турция отдаст за новые самолеты.

Что известно о Eurofighter Typhoon

Истребители Typhoon, также известные как Eurofighters, производятся в рамках партнерства между Британией, Германией, Испанией и Италией. Это европейские всепогодные многоцелевые двухмоторные истребители четвертого поколения, которые приходят на смену истребителям Tornado в вооружении армий ведущих европейских стран.

Самолет разработан и выпускается международной компанией Eurofighter, которую в 1986 году создал консорциум компаний British Aerospace, MBB, Aeritalia и Airbus Group. Интересно, что сначала в проекте участвовала и Франция, но еще на начальном этапе передумала и сосредоточилась на собственной разработке, которая вылилась в самолет Dassault Rafale.

По состоянию на сегодня Typhoon находится на вооружении четырех стран-производителей– Великобритании, Германии, Италии и Испании, – а также Австрии, Саудовской Аравии, Кувейта, Катара и Омана.

Как сообщал OBOZ.UA, в июле 2025 года Британия приостановила производство этих истребителей из-за отсутствия новых заказов на боевые самолеты. Линия финальной сборки на заводе BAE Systems в Уортоне, графство Ланкашир, перестала функционировать после отправки последнего самолета по контракту с Катаром на 5 миллиардов фунтов стерлингов, заключенному в 2017 году.

