Турция купит у Британии истребители Typhoon на $10,7 миллиарда

Великобритания согласилась продать Турции 20 многоцелевых истребителей Eurofighter Typhoon. Сумма контракта составляет 8 миллиардов фунтов стерлингов – это примерно 10,7 миллиарда долларов.

Соглашение подписали в понедельник в Анкаре британский премьер Кир Стармер и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщила пресс-служба британского правительства. Это первый новый заказ на Typhoon с 2017 года и крупнейшая сделка Британии по продаже истребителей за почти два десятилетия.

Подробности сделки между Британией и Турцией о продаже истребителей Typhoon

Стармер, комментируя сделку, в интервью Bloomberg сказал, что Турция имеет решающее значение для юго-восточного фланга НАТО и поэтому для российского диктатора Владимира Путина это является сильным сигналом, что НАТО сильнее, чем когда-либо.

Президент Эрдоган во время церемонии подписания назвал этот контракт новой вехой стратегического сотрудничества между "двумя близкими союзниками". Он подчеркнул, что Анкара и Лондон продолжают углублять партнерство как союзники.

По словам министра обороны Турции Ясара Гулера, Турция также планирует приобрести 12 подержанных самолетов Eurofighter у Катара и еще 12 – у Омана.

Bloomberg отмечает, что контракт поможет Турции уменьшить зависимость от военных поставок из США после того, как ее исключили из программы истребителей F-35 компании Lockheed Martin Corp.

Сигнал Путину о приверженности Турции к НАТО

Истребители Typhoon также являются попыткой Британии использовать свои возможности в сфере обороны и безопасности для достижения дипломатических преимуществ, а в этом случае – для удержания близких отношений со страной, которая поддерживает связи с Путиным, несмотря на свое членство в НАТО.

"Для Путина это сигнал о том, что Турция подкрепляет свою приверженность к НАТО. Это больше, чем соглашение о самолетах. Это о партнерстве и это сигнал об углублении и укреплении отношений между Великобританией и Турцией", – заявил министр обороны Великобритании Джон Хили в интервью Bloomberg.

Преодоление немецкой блокировки

Реализация контракта стала возможной после снятия сопротивления Германии – одного из четырех партнеров программы Eurofighter Typhoon, вместе с Британией, Италией и Испанией. Предыдущее коалиционное правительство ФРГ сдерживало турецкий заказ из-за вопросов соблюдения прав человека, но летом 2025 года отказалось от вето после лоббирования со стороны британских министров и чиновников.

Британское правительство заявило, что соглашение поможет создать 20 000 рабочих мест на северо-западе Англии в течение следующего десятилетия.

Что за самолет Eurofighter Typhoon

Eurofighter Typhoon – это европейский всепогодный многоцелевой двухмоторный истребитель четвертого поколения, который заменил на вооружении армий ведущих европейских стран истребители Tornado третьего поколения.

Самолет разработан и выпускается международной компанией Eurofighter, которую в 1986 году создал консорциум компаний British Aerospace (сегодня BAE Systems, Великобритания), MBB (сегодня DASA, Германия), Aeritalia (сегодня Alenia Aeronautica, Италия) и CASA (Испания). Испанскую компанию в 2009 году поглотил международный концерн Airbus Group, став тем самым новым членом консорциума. Интересно, что сначала в проекте участвовала и Франция, но еще на начальном этапе передумала и сосредоточилась на собственной разработке, которая вылилась в самолет Dassault Rafale.

Разработка нового самолета началась в 1986 году на базе британского экспериментального самолета British Aerospace EAP, в 1994-м совершил полет первый прототип истребителя, а уже в 1998 году был подписан первый контракт на производство новых самолетов под названием Typhoon. При этом на вооружение странами-производителями новые самолеты были приняты только в 2003 году, а на боевое дежурство они заступили в 2005-м.

По состоянию на сегодня Typhoon находится на вооружении четырех стран-производителей (Великобритании, Германии, Италии и Испании), а также Австрии, Саудовской Аравии, Кувейта, Катара и Омана.

Изначально Typhoon создавался как истребитель для завоевания превосходства в воздухе, но в ходе разработки и эксплуатации он получил возможность наносить удары по наземным целям, превратившись в многоцелевой боевой самолет.

Как сообщал OBOZ.UA, в июле 2025 года Великобритания приостановила производство истребителей Eurofighter Typhoon из-за отсутствия новых заказов на эти боевые самолеты. Линия финальной сборки на заводе BAE Systems в Уортоне (графство Ланкашир), где на протяжении десятилетий собирали самолеты Typhoon, перестала функционировать после отправки последнего самолета по контракту с Катаром на 5 миллиардов фунтов стерлингов, заключенному в 2017 году.

