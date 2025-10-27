УкраїнськаУКР
Турция купит у Британии истребители Typhoon на $10,7 миллиарда

Екатерина Дутик
Новости. Мир
3 минуты
450
Великобритания согласилась продать Турции 20 многоцелевых истребителей Eurofighter Typhoon. Сумма контракта составляет 8 миллиардов фунтов стерлингов – это примерно 10,7 миллиарда долларов.

Соглашение подписали в понедельник в Анкаре британский премьер Кир Стармер и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщила пресс-служба британского правительства. Это первый новый заказ на Typhoon с 2017 года и крупнейшая сделка Британии по продаже истребителей за почти два десятилетия.

Подробности сделки между Британией и Турцией о продаже истребителей Typhoon

Стармер, комментируя сделку, в интервью Bloomberg сказал, что Турция имеет решающее значение для юго-восточного фланга НАТО и поэтому для российского диктатора Владимира Путина это является сильным сигналом, что НАТО сильнее, чем когда-либо.

Президент Эрдоган во время церемонии подписания назвал этот контракт новой вехой стратегического сотрудничества между "двумя близкими союзниками". Он подчеркнул, что Анкара и Лондон продолжают углублять партнерство как союзники.

По словам министра обороны Турции Ясара Гулера, Турция также планирует приобрести 12 подержанных самолетов Eurofighter у Катара и еще 12 – у Омана.

Bloomberg отмечает, что контракт поможет Турции уменьшить зависимость от военных поставок из США после того, как ее исключили из программы истребителей F-35 компании Lockheed Martin Corp.

Сигнал Путину о приверженности Турции к НАТО

Истребители Typhoon также являются попыткой Британии использовать свои возможности в сфере обороны и безопасности для достижения дипломатических преимуществ, а в этом случае – для удержания близких отношений со страной, которая поддерживает связи с Путиным, несмотря на свое членство в НАТО.

"Для Путина это сигнал о том, что Турция подкрепляет свою приверженность к НАТО. Это больше, чем соглашение о самолетах. Это о партнерстве и это сигнал об углублении и укреплении отношений между Великобританией и Турцией", – заявил министр обороны Великобритании Джон Хили в интервью Bloomberg.

Преодоление немецкой блокировки

Реализация контракта стала возможной после снятия сопротивления Германии – одного из четырех партнеров программы Eurofighter Typhoon, вместе с Британией, Италией и Испанией. Предыдущее коалиционное правительство ФРГ сдерживало турецкий заказ из-за вопросов соблюдения прав человека, но летом 2025 года отказалось от вето после лоббирования со стороны британских министров и чиновников.

Британское правительство заявило, что соглашение поможет создать 20 000 рабочих мест на северо-западе Англии в течение следующего десятилетия.

Что за самолет Eurofighter Typhoon

Eurofighter Typhoonэто европейский всепогодный многоцелевой двухмоторный истребитель четвертого поколения, который заменил на вооружении армий ведущих европейских стран истребители Tornado третьего поколения.

Самолет разработан и выпускается международной компанией Eurofighter, которую в 1986 году создал консорциум компаний British Aerospace (сегодня BAE Systems, Великобритания), MBB (сегодня DASA, Германия), Aeritalia (сегодня Alenia Aeronautica, Италия) и CASA (Испания). Испанскую компанию в 2009 году поглотил международный концерн Airbus Group, став тем самым новым членом консорциума. Интересно, что сначала в проекте участвовала и Франция, но еще на начальном этапе передумала и сосредоточилась на собственной разработке, которая вылилась в самолет Dassault Rafale.

Турция купит у Британии истребители Typhoon на $10,7 миллиарда

Разработка нового самолета началась в 1986 году на базе британского экспериментального самолета British Aerospace EAP, в 1994-м совершил полет первый прототип истребителя, а уже в 1998 году был подписан первый контракт на производство новых самолетов под названием Typhoon. При этом на вооружение странами-производителями новые самолеты были приняты только в 2003 году, а на боевое дежурство они заступили в 2005-м.

По состоянию на сегодня Typhoon находится на вооружении четырех стран-производителей (Великобритании, Германии, Италии и Испании), а также Австрии, Саудовской Аравии, Кувейта, Катара и Омана.

Изначально Typhoon создавался как истребитель для завоевания превосходства в воздухе, но в ходе разработки и эксплуатации он получил возможность наносить удары по наземным целям, превратившись в многоцелевой боевой самолет.

Турция купит у Британии истребители Typhoon на $10,7 миллиарда

Как сообщал OBOZ.UA, в июле 2025 года Великобритания приостановила производство истребителей Eurofighter Typhoon из-за отсутствия новых заказов на эти боевые самолеты. Линия финальной сборки на заводе BAE Systems в Уортоне (графство Ланкашир), где на протяжении десятилетий собирали самолеты Typhoon, перестала функционировать после отправки последнего самолета по контракту с Катаром на 5 миллиардов фунтов стерлингов, заключенному в 2017 году.

