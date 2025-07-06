Британия приостановила производство истребителей Eurofighter Typhoon: в чем причина

В Великобритании приостановили производство истребителей Eurofighter Typhoon, что вызвало беспокойство относительно обороноспособности страны. Причиной остановки стало отсутствие новых заказов на эти боевые самолеты.

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Линия финальной сборки на заводе BAE Systems в Уортоне (графство Ланкашир), где в течение десятилетий собирали самолеты Typhoon, пока не функционирует. Завод готовится к отправке последнего самолета по контракту с Катаром на 5 миллиардов фунтов стерлингов, заключенному в 2017 году. Об этом сообщает Financial Times.

"В ангаре есть один самолет, но он, по сути, ждет несколько деталей и покраски. Что касается основной сборки, она завершена, она не обеспечивает работников", – сказал один представитель профсоюза.

Последний государственный заказ от правительства Великобритании был размещен еще в 2009 году, а новые контракты с Катаром и Саудовской Аравией до сих пор не согласованы. В случае отсутствия новых заказов страна рискует потерять критические промышленные навыки, которые необходимы для участия в программе GCAP (Global Combat Air Programme) – создании истребителей нового поколения.

Генеральный секретарь профсоюза Unite Шэрон Грэм отметила, что работники BAE и всей оборонной отрасли страны имеют право спросить, "как правительство, которое обещало превратить оборонные расходы в британский рост, британские рабочие места, навыки и инновации, могло допустить такую ситуацию". Она также подчеркнула, что неоднократно предупреждала министров о рисках для занятости, оборонной безопасности и сохранения специализированных умений в случае прекращения сборки собственных самолетов.

Производство Typhoon осуществляет общеевропейский консорциум, в который входят BAE Systems, Airbus и Leonardo. Каждая компания изготавливает различные детали к каждому самолету и имеет собственную линию окончательной сборки в каждой стране-партнере, которая задействуется в случае получения внутренних или экспортных заказов.

Хотя BAE продолжает изготавливать переднюю часть фюзеляжа для самолетов других стран на соседнем заводе в Самлесбери, эти компоненты отправляются на сборку за границу. Решение правительства Великобритании закупить американские истребители F-35A вместо заказа модернизированных Typhoon усилило дискуссию о стратегических приоритетах в сфере обороны.

Несмотря на намерения модернизировать существующие самолеты, Великобритания остается единственной страной в консорциуме, которая не сделала заказ на новейшую версию Typhoon. Консервативный депутат от округа Файлд в Ланкашире Эндрю Сноуден предупредил, что без государственного заказа страна рискует потерять способность самостоятельно проектировать, собирать и поставлять боевые самолеты мирового уровня.

Министр обороны Джон Гили пока не подтвердил, будет ли размещен новый заказ. В то же время он отметил, что стратегический оборонный обзор признает важность самолетов Typhoon и планы по их модернизации.

Гили также сообщил Комитету по вопросам обороны, что Великобритания ожидает приобрести еще 27 истребителей F-35 до конца десятилетия: 15 из них – версии F-35B (предназначенные для авианосцев), а еще 12 – F-35A, способные нести тактическое ядерное оружие.

По словам руководителей отрасли, продолжаются переговоры о новых экспортных контрактах на Typhoon с Катаром, Саудовской Аравией и Турцией. Тим Робинсон, редактор журнала Aerospace, надеется, что перерыв в "непрерывной сборке боевых самолетов в Великобритании будет лишь временным перерывом между следующими экспортными заказами на большее количество Eurofighter, а затем GCAP". Однако, чем "дольше длится перерыв, тем больше риск потери ключевых навыков и критически важного опыта, которые потребуются для истребителей следующего поколения".

В BAE уверяют, что имеют опыт адаптации к изменениям и сохраняют специализированные навыки специалистов для дальнейшего участия в программе Typhoon. "Высокий уровень заинтересованности, преданности и инвестиций в самолет со стороны нынешних и потенциальных клиентов вселяет нам уверенность в том, что производство Typhoon в Великобритании выведет нас в следующее десятилетие", – отметили в компании.

Министерство обороны также отметило, что Typhoon будет оставаться основой воздушной обороны Великобритании как минимум до 2040-х годов.

Кроме того, правительство продолжает возглавлять кампании по экспорту самолетов в другие страны, а будущие инвестиции в программу Typhoon будут согласованы в рамках Плана оборонных инвестиций, который должны обнародовать позже в этом году.

Как сообщал OBOZ.UA, три технологических гиганта, военные производители BAE Systems Великобритании, Leonardo Италии и Japan Aircraft Industrial Enhancement Японии (филиал Mitsubishi Heavy Industries), создали совместное предприятие Edgewing для финальной разработки новых истребителей. В рамках совместной программы Global Combat Air Programme (GCAP) предприятие должно разработать и собрать прототипы истребителей шестого поколения для ВВС указанных стран.

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