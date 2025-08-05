'Военные цели важнее': СМИ узнали о реакции Путина на ультиматум Трампа на ультиматум Путина

Российский диктатор Владимир Путин вероятно не подчинится ультиматуму по санкциям, который недавно выдвинул президент США Дональд Трамп. Военный преступник имеет цель полностью захватить четыре украинских региона.

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Об этом пишет Reuters, ссылаясь на источники близкие к Кремлю. Решимость Путина продолжать наступление объясняется его уверенностью в победе и убеждением, что новые санкции США не нанесут существенного вреда России.

Российский диктатор ставит реализации своих военных целей на первое место

По данным источников, российский президент не желает вызвать недовольство Дональда Трампа и осознает риск потерять шанс на улучшение отношений с Вашингтоном и Западом в целом. В то же время он ставит реализации своих военных целей на первое место. Основной целью Путина остается полный захват Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, которые Москва уже объявила "своими".

После этого, как утверждает источник, Кремль стремится перейти к переговорам о заключении мирного соглашения. По информации источников, три раунда переговоров между представителями России и Украины, состоявшихся с мая, носили больше демонстративный характер. Их целью было создать впечатление для Трампа, что Путин якобы не отказывается от мирного урегулирования. На самом же деле, по словам собеседника, эти встречи не имели реального содержания, кроме обсуждений гуманитарного обмена.

Российская сторона заявляет о серьезности намерений достичь долговременного мира путем переговоров, однако признает, что диалог осложняется из-за кардинальных расхождений в позициях. На прошлой неделе Путин назвал переговоры "позитивными". Озвученные требования Москвы включают полный вывод украинских войск из указанных четырех регионов, признание Украиной нейтрального статуса, а также ограничение численности ее армии. Эти ультиматумы Киев категорически отвергает.

Отношения Путина с США

По информации первого источника, российский диктатор лично обеспокоен недавним ухудшением отношений с США. Он все еще надеется на восстановление дружеских связей с Америкой и возвращение к торговле с Западом. В то же время Путин "обеспокоен" возможным раздражением Дональда Трампа.

Однако, несмотря на прогресс Москвы на фронте и усиленное давление на Украину, Путин не считает целесообразным прекращать войну сейчас, заявил источник. По его словам, российское общество и армия не поймут такого шага на текущем этапе. Хотя Путин ценит личные контакты с Трампом и не стремится его слить, приоритетом для него остается достижение военных целей.

"У него просто есть главный приоритет – Путин не может позволить себе прекратить войну только потому, что этого хочет Трамп", – сказал второй российский источник.

Третий источник, знакомый с настроениями в Кремле, подтвердил: Россия намерена захватить все четыре украинские области и не видит смысла в прекращении наступления именно сейчас, когда войска продвигаются вперед в рамках летней кампании.

Достижения РФ на фронте

По информации, полученной Путиным от Генштаба Вооруженных сил России, украинский фронт может потерпеть крах в течение двух-трех месяцев, заявил первый источник. Впрочем, последние территориальные достижения РФ остаются довольно ограниченными.

Согласно июньскому отчету Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне, с начала прошлого года Россия смогла захватить лишь около 5 000 квадратных километров – менее 1% от общей площади Украины. Украинские и западные военные источники подтверждают, что несмотря на определенные успехи, Россия продвигается медленно и несет при этом значительные потери.

Боится ли Путин санкций со стороны США

"Угроза санкциями Трампа была "болезненной и неприятной", но не катастрофой, сообщил второй источник. Третий источник сообщил, что в Москве сложилось ощущение, что "они больше ничего не могут нам сделать" Также непонятно, выполнит ли Трамп свой ультиматум, сказал этот человек, добавив, что "он и раньше угрожал", а потом бездействовал или менял свое мнение", – говорится в материале.

Первый российский источник отметил, что, продолжая войну, Путин фактически отвергает предложение, которое США сделали еще в марте. По его условиям, Вашингтон был готов снять санкции в обмен на полное прекращение огня, признать российский суверенитет над Крымом, аннексированным в 2014 году, а также согласиться с фактическим контролем Москвы над территориями, захваченными после 2022 года.

Источник назвал это предложение "фантастическим шансом", однако признал, что завершить войну гораздо сложнее, чем ее начать.

Напомним, 28 июля Трамп заявил, что "очень разочарован" Путиным и намерен уменьшить 50-дневный срок, который дал Москве для достижения соглашения о прекращении огня с Украиной.

29 июля он сказал, что у Путина есть "десять дней". По словам президента США, если РФ не согласится остановить военные действия, Вашингтон введет ранее обещанные санкции.

Как сообщал OBOZ.UA, Кремле в ответ заявили, что Москва "приняла к сведению" сокращение дедлайна. В то же время слова Трампа о нежелании продолжать переговоры с Путиным оценивать отказались.

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