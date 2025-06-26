Военные преступники должны предстать перед судом: Зеленский в ПАСЕ очертил судьбу Путина

Президент Украины Владимир Зеленский в Страсбурге поставил подпись под соглашением с Советом Европы о создании Специального трибунала по преступлению агрессии РФ против Украины. По этому поводу украинский лидер выступил перед парламентариями 46 стран Совета Европы на расширенном заседании ПАСЕ. Как отметил Гарант Конституции, все военные преступники, включая российского диктатора Владимира Путина, должны предстать перед судом.

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ПАСЕ была первым международным органом, который поддержал идею Украины о создании Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. И мы это очень ценим, сказал глава украинского государства.

"Сегодняшнее соглашение о создании трибунала – это только начало. Теперь мы должны сделать реальные шаги для того, чтобы все заработало. Нужно сильное политическое сотрудничество, чтобы обеспечить, чтобы каждый российский военный преступник предстал перед судом, включая Путина", – подчеркнул президент Украины.

Он поблагодарил за все резолюции, которые ПАСЕ ранее приняла в поддержку Украины, а также за четкое понимание того, "что нападение России на Украину является нападением на всю Европу". Президент также поблагодарил за то, что и теперь на каждой сессии ПАСЕ уделяют особое внимание войне России против Украины, в частности пострадавшим от российской агрессии детям, и принимают важные резолюции.

"Ваша четкая политическая позиция, которая называет действия России преступлением агрессии, поддерживает справедливое окончание войны и отвергает любые попытки легитимизировать российскую оккупацию наших украинских территорий, помогла сформировать политическую реакцию всей Европы", – отметил Владимир Зеленский.

Подписанное соглашение о создании Спецтрибунала – это лишь "начало долгой дороги к справедливости", сказал украинский лидер. Президент вспомнил Нюрнбергский трибунал, который установил справедливость после преступлений нацизма во всем мире, а также трибунал для военных преступлений в бывшей Югославии.

"Снова Европа и ее партнеры убедились, что справедливость победила в Гааге. Теперь мы нуждаемся в том же за агрессию России против Украины. Это преступление должно быть осуждено – четко и справедливо", – отметил глава украинского государства.

Слова президента Украины законодатели ПАСЕ приветствовали долгими аплодисментами.

Как сообщал OBOZ.UA, посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Украины, агент Украины в Международном суде ООН Антон Кориневич объяснил, что создание Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины необходимо для того, чтобы завершить архитектуру международного уголовного правосудия. Этот Трибунал будет дополнять работу Международного уголовного суда.

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