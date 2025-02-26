'Нужно заполнить пробел': Кориневич объяснил, как Спецтрибунал по преступлениям агрессии РФ будет сосуществовать с МУС

Создание Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины необходимо для того, чтобы завершить архитектуру международного уголовного правосудия. Этот трибунал будет дополнять работу Международного уголовного суда (МУС).

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Об этом заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Украины, агент Украины в Международном суде ООН Антон Кориневич во время экспертного мероприятия в штаб-квартире ООН в Вене, передает "Укринформ".

"Хотя международное уголовное правосудие имеет важные достижения в борьбе с геноцидом, преступлениями против человечности и военными преступлениями, прогресс по преступлению агрессии очень ограничен. В отличие от других основных международных преступлений, МУС сталкивается с объективными трудностями в получении юрисдикции по преступлению агрессии", – сказал он.

Специальный трибунал должен заполнить существующие пробелы – для этого он должен иметь конкретную юрисдикцию касательно преступления агрессии против Украины.

"Агрессивная война, которую Россия ведет против Украины, является самой большой агрессивной войной в Европе с 1945 года, и правовой ответ на нее должен быть соответствующим и напоминать тот, который международное сообщество применило для привлечения виновных к ответственности после Второй мировой войны", – отметил Кориневич.

По его словам, создание Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины необходимо, поскольку сейчас не существует ни одного международного суда или трибунала, который мог бы судить высшее политическое и военное руководство России за совершение преступления агрессии против Украины.

Специальный трибунал, когда он будет создан, не повлияет на юрисдикцию МУС, а лишь дополнит его важную работу.

"Создание Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины никоим образом не будет препятствовать дальнейшему расследованию ситуации в Украине Международным уголовным судом. МУС расследует ситуацию в Украине касательно заявленных преступлений геноцида, преступлений против человечности, военных преступлений и остается ключевым органом международного уголовного правосудия, с которым Украина активно сотрудничает", – добавил посол.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным СМИ, США могут отказаться от участия в международном уголовном преследовании России за военные преступления во время агрессии против Украины. На последней встрече основной группы стран, которые работают над созданием трибунала для РФ, американские представители отказались назвать Россию "агрессором".

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