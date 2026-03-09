Военные по 'Контракту 18-24' получат отсрочку через год службы: какой закон подписал Зеленский

Украинские граждане, которые подписали "Контракт 18-24" и прослужили в Вооруженных силах год, смогут получить отсрочку на такой же срок. Мобилизовать в армию таких лиц могут только с их согласия.

Видео дня

Соответствующий закон 4782-IX подписал президент Владимир Зеленский. Карточку документа обнародовали на сайте Верховной Рады.

Закон предусматривает, что военнообязанные и резервисты в возрасте от 18 до 25 лет, которые во время военного положения поступили на военную службу по годовому контракту, после увольнения получают 12 месяцев отсрочки. В этот период их могут призвать на службу только по собственному согласию.

По словам главы Министерства обороны Михаила Федорова, законопроект дорабатывали совместно с Комитетом Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Вместе с тем в Минобороны отметили, что закон имеет целью выполнить государственные гарантии перед людьми, которые добровольно присоединились к армии. В ведомстве убеждены, что четкие и прогнозируемые правила должны повысить доверие к системе и способствовать формированию современной армии.

Напомним, ранее Верховная Рада поддержала законопроект № 13574, который предусматривает отсрочку на год для мужчин, которые отслужили контракт "18 до 25 лет". Соответствующее решение поддержали 243 парламентария. Парламент работал над законопроектом с июля 2025 года.

Также OBOZ.UA сообщал, граждане, которые имеют право на отсрочку во время всеобщей мобилизации в Украине, могут оформить ее дистанционно и не обращаться в ТЦК. Для этого нужно воспользоваться приложением Резерв+.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!