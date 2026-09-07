Включая ПВО и сжиженный газ: Зеленский заявил, что США рассматривают отдельный зимний пакет помощи для Украины

В ходе переговоров с участием специальных посланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера рассматривается вопрос о снижении интенсивности войны. Это должно произойти до и в течение зимы, в частности в отношении энергетических объектов.

Видео дня

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Axios. Все детали он не раскрыл, но рассказал, что часть обсуждений касалась деэскалации со стороны Москвы и Киева перед наступлением холодов.

Что известно

Война, по словам главы государства, вероятно, продлится и зимой, поэтому Украина рассчитывает на дополнительный пакет поддержки от США, который будет включать помощь в сфере ПВО и энергетики, в частности , в отношении сжиженного природного газа.

"Это очень актуальный и важный вопрос для нас. Если война будет продолжаться зимой, а пока что все к тому и идет, мы очень рассчитываем на "зимний пакет", который я сегодня подробно обсуждал со Стивом, Джаредом и нашими европейскими партнерами. Мы очень рассчитываем на поддержку как в сфере ПВО, так и в сфере энергетики, и мы рассчитываем на значительные объемы и возможности использования американского СПГ", – сказал глава государства.

По мнению президента, Кремль рассчитывает, что зимние удары нанесут Украине достаточный ущерб, чтобы заставить Киев пойти на новые уступки. Однако президент подчеркнул, что Украина "уже пошла на все возможные компромиссы" и что любой дипломатический процесс потребует гарантий безопасности и пакета экономической поддержки.

"Есть идеи относительно энергетических объектов, поставок зерна, а также экспорта нефти и газа. У нас разные интересы – у России и у нас", – заявил он.

Зеленский охарактеризовал первую цель как возобновление переговоров, а вторую – как попытку сделать эту зиму "не такой, как предыдущие", когда российские атаки на энергетическую инфраструктуру Украины обостряли войну.

Также глава государства отметил, что Россия сталкивается с собственными рисками в преддверии зимних месяцев: мол, Украина тоже может нанести по России экономический удар, заблокировав экспорт нефти, газа и зерна.

В то же время издание отмечает, что американские чиновники не знают, удастся ли учесть интересы Москвы и Киева до наступления зимы, поскольку предыдущие попытки добиться перемирия или приостановки ударов по энергообъектам провалились.

Напомним, 6 сентября спецпосланцы президента США Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Украину. У обоих делегатов состоялась встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщал OBOZ.UA, по итогам встречи украинский президент заявил о готовности двигаться к переговорам в формате Украина – США – Россия. Однако Москва пока не подтвердила свое участие в таком формате.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!