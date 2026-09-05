Виткофф и Кушнер прибыли в Москву: какой план действий

5 сентября специальные посланники президента США Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер прибыли в Москву. Как сообщалось накануне, специальные представители американского лидера везут предложение о прекращении войны.

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Об этом сообщило издание Clash Report в соцсети Х. После Москвы они планируют посетить Киев.

Что известно

"Виткофф и Кушнер прибыли в Москву для очередного раунда переговоров", – говорится в сообщении.

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Виткофф и его зять Джаред Кушнер прибыли в Москву 5 сентября.

Как отметил Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме, они должны провести переговоры с представителями российской стороны по поводу прекращения войны РФ против Украины. После чего планируют совершить аналогичный визит в Киев 6 сентября.

По словам Трампа, американские представители привезли в Москву "новое предложение" о прекращении войны.

Он также подтвердил, что отправил "замечательных переговорщиков" в Москву и Киев.

"Виткофф и Кушнер везут предложение о прекращении войны... Это должно уладиться. Я отправил Стива Виткоффа и Джареда Кушнера, двух великолепных переговорщиков, посмотреть, сможем ли мы что-то сделать. И есть большая вероятность, что мы это сделаем", – сказал глава Белого дома.

Что предшествовало

О том, что спецпосланцы Трампа сначала посетят Москву, а затем приедут в Киев, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 4 сентября.

"Сегодня уже четко определено, что американские представители в ближайшие дни будут в Украине и побывают в России. Подробности поступили от команды президента США. Сегодня мы обсудили, что Стив Виткофф и Джаред Кушнер посетят Москву, а в воскресенье – Киев", – сказал Зеленский.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что Трамп подтвердил, что его переговорщики посетят Москву и Киев: подробности.

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