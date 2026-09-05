Украинские беженцы уезжают из Польши: обнародованы новые данные

Украинские беженцы постепенно покидают Польшу, однако в стране все еще остается 953,1 тыс. таких лиц. В июле эта цифра снизилась на 8,11 тыс.

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Как сообщает rmf24 со ссылкой на Евростат, в июне Польшу покинули 6,3 тыс. беженцев. Вместе с тем растет число украинцев в Германии. Их количество достигло 1,29 млн человек. В Чешской Республике на конец июня этот показатель составлял примерно 381 тыс. человек.

"Высокие показатели в июльском отчете также были зафиксированы в Испании (272 300), Румынии (219 400) и Словакии (149 000). Эти данные взяты из опубликованного обновления базы данных Евростата о лицах, пользующихся временной защитой, введенной в Европейском Союзе после российской агрессии против Украины, начавшейся в феврале 2022 года", – отмечает издание.

Какие выплаты предусмотрены для украинцев в Польше

Программа "800 Плюс" предусматривает ежемесячную выплату средств на каждого ребенка в семье, соответствующей определенным критериям:

младше 18 лет;

обучается в польской школе ;

; находится в Польше легально ( имеет статус PESEL UKR );

); хотя бы один из его родителей официально трудоустроен.

Польское правительство как минимум до 2028 года не планирует индексировать сумму социальной помощи на детей по программе "800 Плюс", которая предоставляется, в том числе, и беженцам из Украины. Критерии для выплат также не планируется менять.

Сколько украинцев в Германии в 2026 году

Несмотря на замедление притока, украинцы остаются одной из крупнейших групп людей с защитным статусом в Германии. По данным правительства, их в стране около 1,35 млн.

При этом цифры могут отличаться в зависимости от того, какой именно статус и реестр учитывается. Например, по данным Eurostat, в конце июня 2026 года в Германии насчитывалось около 1,286 млн граждан Украины со статусом временной защиты. Разница объясняется методологией учета и различными категориями людей, которые учитываются в статистике.

Как уже сообщал OBOZ.UA, украинские беженцы в Чехии стали чаще получать отказы в бесплатных курсах чешского языка в местном центре занятости — Управлении труда. Причиной стали высокий спрос и сокращение бюджетов программ, финансируемых Европейским Союзом.

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