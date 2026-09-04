"Говорят, что это опасно": специальные посланники Трампа должны были приехать в Киев, но Виткофф "дал заднюю" – СМИ

Спецпосланцы президента США Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер планировали посетить Москву и Киев 5–6 сентября, однако сейчас поездка находится под вопросом. Причиной является опасение Виткоффа по поводу визита.

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Об этом сообщило издание Kyiv Independent. Накануне американская сторона подтвердила, что визит спецпредставителей Трампа запланирован в столицы Украины и России.

Что известно

Отмечается, что в России не хотят, чтобы спецпосланцы Трампа приезжали в Украину. А Виткофф учитывает настроения россиян.

"Россияне не хотят, чтобы они приезжали сюда, в Киев, а Виткофф всегда чутко реагирует на настроения в России. Им там говорят, что это опасно", – сказал собеседник издания.

Если все же Виткофф и Кушнер приедут, это станет их первым визитом в Украину во время войны.

Возможный визит Виткоффа и Кушнера в Украину может состояться на фоне массированных российских атак с использованием реактивных дронов.

Ранее США просили Украину не наносить удары по Москве во время визита директора ЦРУ Джона Ретклиффа в Россию 25 августа. Однако пока неясно, обратится ли администрация Трампа с аналогичной просьбой к России, пока посланники находятся в Киеве.

Источники подтвердили изданию, что визит был запланирован, однако его якобы все еще могут отменить.

В Вашингтоне не комментировали планы Виткоффа и Кушнера посетить Украину.

Что предшествовало

Накануне президент Украины Владимир Зеленский 3 сентября заявил, что Виткофф и Кушнер подтвердили, что могут посетить Украину.

По его словам, Украина уже готовится к встречам с представителями президента США, а между сторонами продолжается постоянная коммуникация относительно их визита и повестки дня. Так, уже определены предварительные даты, а американская сторона подтвердила проведение встреч как в Киеве, так и в Москве.

Зеленский сообщил, что провел совещание с украинской командой, которая занимается переговорами с представителями президента США.

"Фактически 24/7 мы с ними на связи и сейчас готовимся к встречам. Есть предварительные даты", – рассказал президент.

Также глава государства добавил, что украинская сторона готова к содержательным переговорам с представителями США на соответствующем уровне.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со спецпосланниками президента США Дональда Трампа Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. Стороны обсуждали визит обоих дипломатических представителей в Украину.

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