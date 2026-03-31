'Видят только один способ это сделать': Зеленский указал на риски с позицией США по урегулированию войны в Украине

Соединенные Штаты, несмотря на конфликт с Ираном, пытаются закончить войну в Украине, которую развязала Россия. Однако Вашингтон видит заключение мирного соглашения только через вывод украинских военных с территории Донбасса.

Со своей стороны Киев отказывается идти на такие условия. Об этом в интервью Axios рассказал президент Владимир Зеленский.

Зеленский опасается давления США на Украину относительно территориальных уступок

Глава государства выразил обеспокоенность, что после завершения войны с Ираном администрация американского президента Дональда Трампа может снова усилить давление на Украину с требованием пойти на территориальные уступки для прекращения войны.

"Они (США. – Ред.) хотят положить конец войне. Меня беспокоит то, что они видят только один способ сделать это. Я уверен, что президент Трамп и его команда хотят положить конец войне. Но почему мы должны за это платить? Мы не агрессоры. Они не видят другого способа остановить Путина, кроме вывода украинских войск с нашей территории. Меня беспокоит то, что никто на самом деле не ценит опасность такого решения для нашей безопасности", – объяснил Зеленский.

Война в Иране выгодна для Москвы

В то же время украинский лидер убежден, что затяжная война в Иране выгодна для России и негативно сказывается на нашем государстве. По его мнению, США сосредотачивают внимание на Ближнем Востоке, что может привести к сокращению военной помощи Киеву, а также создает условия для ослабления санкционного давления на РФ.

Президент считает, что это дает России дополнительные преимущества, тогда как для Украины возникают новые вызовы, в частности по поставкам вооружения.

Кроме того, Зеленский обеспокоен решением США ослабить санкции, связанные с продажей российской нефти, что было сделано на фоне энергетического кризиса.

"Если сейчас они получают больше денег от энергетики, это нам не поможет", – подытожил он.

Напомним, комментируя тему трехсторонних переговоров с участием Украины, Соединенных Штатов и России Зеленский заявил, что ситуация не зашла в тупик. Он признал, что сейчас есть определенные задержки в организации встреч из-за ситуации на Ближнем Востоке, но Киев ждет очередной дипломатический трек в ближайшее время.

Как писал OBOZ.UA, ранее Зеленский заявил, что Киев хочет прогресса в переговорах, но "дьявол скрывается в деталях". По его словам, на данный момент страна-агрессор Россия не проявляет никакого желания прекратить войну. В то же время глава государства хочет, чтобы Соединенные Штаты оказывали больше давления на Россию.

