'Мяч на стороне России и США': Зеленский ответил, зашли ли мирные переговоры в тупик

Трехсторонние переговоры с участием Украины, Соединенных Штатов и России не зашли в тупик. Сейчас есть определенные задержки в организации встреч из-за ситуации на Ближнем Востоке, но Киев ждет очередной дипломатический трек в ближайшее время.

Видео дня

Об этом, отвечая на вопрос журналистов, заявил президент Владимир Зеленский. Он добавил, что "сейчас мяч на стороне и Соединенных Штатов Америки, и России".

"Мы готовы встречаться, и неоднократно я это говорил: в любом формате, в любом месте, кроме России и Беларуси. Трехсторонняя встреча должна быть. Она откладывается, безусловно, из-за того, что фокус Соединенных Штатов Америки сегодня на Иране. Это понятно, но, тем не менее, очень хочется, чтобы никто не забывал о войне России против Украины", – сказал глава государства.

Украина ждет шагов от США и РФ

Он поблагодарил европейских лидеров за постоянное внимание к вопросу переговоров, а также отметил, что многие представители США регулярно его нарушают, что является важным для Украины. По словам Зеленского, трехсторонняя встреча возможна при условии готовности к ней всех сторон – Украины, России и Соединенных Штатов.

В то же время он напомнил, что США предлагали провести переговоры на своей территории, Украина согласилась, однако Россия отказалась от такого формата, предложив взамен Турцию или Швейцарию, тогда как американская сторона пока не планирует выезда переговорной группы за пределы страны.

"Мы готовы поддержать и США, мы готовы поддержать встречу и в Швейцарии, и в Турции, и где партнеры будут готовы. Сейчас мяч на стороне и Соединенных Штатов Америки, и России. Я очень благодарен Америке за то, что они продолжают этот формат. Дай Бог, чтобы в ближайшие недели у нас была эта возможность", – подчеркнул украинский лидер.

Вместе с тем президент не считает, что усилия направленные на окончание войны зашли в тупик.

"Я не считаю, что у нас есть тупик. Тупик, после которого, что нам сделать всем – сдаться, расслабиться? Пусть Россия сдается, мы не будем. Мы должны организовывать трехстороннюю встречу и должны идти дальше по дипломатическому треку. Делать по крайней мере все для этого", – убежден Зеленский.

Он также отметил, что для уверенных позиций за столом переговоров необходима сила на поле боя, и поблагодарил Вооруженные Силы за то, что "сегодня мы гораздо сильнее, чем... честно, чем последние полгода".

Как писал OBOZ.UA, ранее Зеленский заявил, что Киев хочет прогресса в переговорах, но "дьявол скрывается в деталях". По его словам, на данный момент страна-агрессор Россия не проявляет никакого желания прекратить войну. В то же время глава государства хочет, чтобы Соединенные Штаты оказывали больше давления на Россию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!