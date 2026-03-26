"Дьявол скрывается в деталях": Зеленский высказался об отношениях с Трампом и ходе мирных переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев хочет прогресса в переговорах, но "дьявол скрывается в деталях". По его словам, на данный момент страна-агрессор Россия не проявляет никакого желания прекратить войну.

Также глава государства хочет, чтобы Соединенные Штаты оказали больше давления на Россию. Об этом Зеленский рассказал в интервью газете Le Monde.

Переговоры фактически в тупике

По словам Зеленского, у него с Трампом сложились "рабочие отношения", ведь они оба хотят положить конец войне России против Украины. При этом украинский президент прямо говорит, что Вашингтон оказывает недостаточное давление на Кремль, поэтому россияне не хотят прекращать агрессию.

"У меня и президента Трампа сложились рабочие отношения. Мы хотим, чтобы эта война закончилась. Всем известно, что он хочет положить конец войне России против Украины. Мы тоже этого хотим. Что касается ситуации на передовой, мы хотели бы, чтобы Соединенные Штаты оказали больше давления на Россию, если говорить откровенно. Я считаю, что этого давления недостаточно", – сказал Зеленский.

Мало давления на Россию

Также он добавил, что недостаточно давления и со стороны Европы, хотя и признал, что Россия "в последнее время не особо учитывает интересы Европы". В этом контексте Зеленский подчеркнул, что политика отмены санкций, в какой бы форме она ни проводилась, не способствует давлению на Москву.

Кроме того, Зеленский в очередной раз повторил, что Украина не видит со стороны России никакого желания прекратить войну, однако США считают, что Путин хочет прекращения конфликта.

"В этом вопросе мы совершенно расходимся во мнениях. С одной стороны, это не проблема, поскольку разногласия – это нормально. Но, с другой стороны, если мы хотим быстро закончить эту войну, возникает вопрос о том, как оказать давление на Москву", – рассуждает Зеленский.

