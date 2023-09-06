В Верховной Раде назначили новым министром обороны Рустема Умерова: что о нем известно

Депутаты Верховной Рады по представлению президента Украины Владимира Зеленского назначили новым министром обороны Рустема Умерова. Он заменил на посту Алексея Резникова.

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Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк. За его назначение проголосовали 338 депутатов.

По словам Железняка, Умеров получил поддержку всех парламентских фракций

"Парламент назначил Рустема Умерова министром обороны Украины. ЗА – 338. Все фракции поддержали", – написал он.

Голосов против предложенной главой государства кандидатуры на должность министра обороны не было. Один из народных избранников воздержался, еще 21 из тех, кто зарегистрировался на заседании, не принимали участия в голосовании.

До назначения на должность министра оборонного ведомства Умеров возглавлял Фонд госимущества. 4 августа он написал заявление на увольнение с этой должности.

Во вторник, 5 августа, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление о назначении министром обороны Рустема Умерова, которого парламент в тот же день уволил с должности главы Фонда госимущества.

Президент Зеленский отсутствовал в парламенте во время назначения нового министра обороны. Вместо него Умерова представлял народный депутат, представитель президента в Конституционном суде Украины Федор Вениславский.

Что известно о Рустеме Умерове

Рустем Умеров имеет крымскотатарское происхождение. Он родился 19 апреля 1982 года в Узбекистане в Самарканде в семье выходцев из Крыма, а затем жил в Алуште, о чем указано в справке на сайте Фонда госимущества.

Умеров получил степень бакалавра экономики и магистра финансов в Национальной академии управления. Участвовал в дополнительных программах обучения и обмена.

До того как стать политиком, он был бизнесменом, инвестором, меценатом, а также советником лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева.

Свою карьеру Умеров начал в 2004 году в телекоммуникационной компании, занимая разные руководящие должности. Впоследствии, в 2013 году, основал инвестиционную компанию ASTEM и благотворительный фонд ASTEM Foundation.

С августа 2019 года он был парламентарием от фракции "Голос", секретарем Комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий.

Будучи депутатом Верховной рады, Рустем Умеров, по данным движения ЧЕСТНО, чаще всего поднимал тему Крыма в парламенте.

Во время работы в Верховной Раде Умеров возглавлял Временную специальную комиссию по мониторингу получения и использования международной материально-технической помощи. Являлся сопредседателем депутатского объединения "Крымская платформа" и участником украинской переговорной группы с РФ.

7 сентября 2022 года Рустем Умеров возглавил Фонд государственного имущества. На этом посту он был назначен его министром обороны.

В 2021 году президент Владимир Зеленский наградил Умерова орденом "За заслуги" III степени, отметив его за "значительный личный вклад в государственное строительство, укрепление обороноспособности, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украинского государства, весомые трудовые достижения, многолетнее добросовестный труд".

Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев назвал назначение Рустема Умерова министром обороны "удачнейшим решением президента Зеленского по кадровому вопросу".

"Это исключительно порядочный человек. У меня ни одного момента не было, чтобы усомниться в этом. Это человек, который постоянно занимается собой, совершенствуется, читает. Постоянно вижу у него разные научные книги", – отметил Джемилев.

Парламентарий также отметил, что крымская пресса писала: это назначение может "зажечь" изнутри Крым, усилить антироссийские настроения среди крымских татар.

"Это имеет определенный смысл. В Крыму это восприняли доброжелательно, с большим восторгом. Вы знаете, у нас таких высоких должностей крымским татарам не давали. А сейчас крымский татарин может стать министром такой ключевой отрасли, тем более в военное время. Это, конечно, отлично", – подчеркнул Джемилев.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Президент Украины Владимир Зеленский решил произвести замену министра обороны Украины. Вместо Алексея Резникова оборонное ведомство возглавит Рустем Умеров.

4 сентября Алексей Резников написал заявление об отставке. Соответствующий документ он подал в Верховную Раду. В тот же день Рустем Умеров написал заявление с просьбой уволить его с должности главы Фонда госимущества.

5 августа Верховная Рада Украины поддержала отставку министра обороны Алексея Резникова. Перед голосованием за отставку Резников отчитался о своей работе в должности министра обороны.

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