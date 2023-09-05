Верховная Рада поддержала отставку Резникова с поста министра обороны Украины

Верховная Рада Украины поддержала отставку министра обороны Алексея Резникова. Вместо него главой оборонного ведомства станет Рустем Умеров.

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Перед голосованием за отставку Резников отчитался за свою работу на должности министра обороны. Об этом в Telegram сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Резников заявил, что с начала полномасштабного вторжения России военная помощь Украине достигла 100 млрд долларов. Также он отметил, что за полгода были сделаны запасы 200 тыс. бронежилетов, 150 тысяч шлемов. В войска было поставлено 1,5 млн комплектов зимней формы и 2 млн – летней.

В ходе отчета Резников сообщил, что на вооружение украинской армии с начала полномасштабной войны было принято около 200 образцов западного оружия. При этом время принятия оружия в эксплуатацию сократилось с 2-3 лет до 3-4 недель. Также он упомянул об отечественных разработках. По словам Резникова, в эксплуатацию было принято более 30 моделей украинских дронов.

Что касается реформирования военной сферы, Резников подчеркнул, что на финишной прямой находится реформа закупок – агентство по ресурсному обеспечению должно показать результаты в октябре. Также он упомянул, что сейчас происходит реформа военно-врачебных комиссий.

После отчета Резникова и вопросов от депутатов, Верховная Рада поддержала отставку министра обороны. За это решение проголосовали 327 нардепов. Еще четверо проголосовали против, воздержались 11 и не голосовали 23 депутата. По словам нардепа Железняка, назачение нового министра обороны запланировано на 6 сентября.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил о кадровых перестановках в министерстве обороны Украины. Глава государства заявил, что министерство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом.

"Сейчас возглавить Министерство должен Рустем Умеров. Верховная Рада Украины хорошо знает этого человека, и господин Умеров не нуждается в дополнительных представлениях. Ожидаю от парламента поддержки этой кандидатуры", – заявил глава государства.

Напомним, Алексей Резников написал заявление об отставке. В понедельник, 4 сентября, соответствующий документ он подал в Верховную Раду. Около 14:00 того же дня стало известно, что комитет ВРУ по вопросам обороны поддержал отставку чиновника.

Как сообщал OBOZREVATEL, еще в феврале 2023 Резникова призвали уйти в отставку на фоне скандалов в Минобороны. Сам он признал, что министерство с начала войны так и не смогло организовать закупку обеспечения для ВСУ через систему ProZorro. А уже в апреле он говорил, что готов уйти в отставку, но только после победы в войне.

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