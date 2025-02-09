Орбан пожаловался, что 'Европа уничтожена', а деньги направляют на 'безнадежную' войну в Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил руководство Европейского Союза в "уничтожении Европы". По его словам, европейская экономика "тонет", а виновной в этом Орбан считает Украину.

Видео дня

По словам главы венгерского правительства, ЕС направляет деньги на "безнадежную войну" в Украине. Такие заявления появились в профиле Орбана в сети X.

В очередных нападках на Украину Орбан заявил, что поддержка, оказываемая ЕС жертве полномасштабной агрессии РФ, "уничтожила Европу". Сопротивление украинского народа агрессивному нападению РФ он назвал "бессмысленной войной". При этом глава страны, экономику которой поддерживают на средства ЕС, заявил, что на помощь Украине Брюссель отправляет "наши деньги".

"Брюссельские бюрократы уничтожили Европу. Из-за Брюсселя европейская экономика медленно тонет. Из-за Брюсселя наши деньги направляют в Украину, на безнадежную войну" – заявил Орбан.

Также ему очень мешают мигранты в Европе: Орбан заявил о "вторжении мигрантов" и погрузился в конспирологию.

"Из-за Брюсселя Европу заполонили мигранты. Брюссель открыл ворота, открыл границы для вторжения мигрантов. Джордж Сорос объявил: ежегодно в Европу нужно пропускать миллион мигрантов. Привет, за последние девять лет в Европу прибыли девять миллионов мигрантов. Вторжение мигрантов в Европу, обмен населением – это не теория сговора, а сама практика. Пора искать новые теории заговора, ведь все старые сбылись", – выдал премьер Венгрии.

Напомним, 8 февраля, в Мадриде состоялся саммит ультраправых партий, входящих в третье по величине объединение Европарламента "Патриоты за Европу". В мероприятии, кроме Орбана, приняла участие также неформальный лидер французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.

А 3 февраля стало известно, что венгерский премьер сравнил Украину с Афганистаном. По его мнению, без мирных переговоров с Россией Украина рискует оказаться в бесконечном конфликте.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!