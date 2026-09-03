Венгрия продолжит предоставлять убежище мужчинам призывного возраста из Украины: Мадьяр объяснил решение правительства

Венгрия продолжит предоставлять убежище украинским мужчинам призывного возраста, даже если у них есть проблемы с военно-учетными документами. Правительство страны решило не присоединяться к соответствующему подходу Европейского Союза.

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Об этом в Facebook заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр. По его словам, соответствующее решение венгерское правительство приняло накануне.

Венгрия решила поступить иначе

Мадяр напомнил, что Венгрия ранее выступала против решения ЕС об ограничении временной защиты для отдельных категорий украинцев. В то же время венгерское правительство решило самостоятельно определять свою политику в отношении мужчин призывного возраста из Украины.

"В то же время вчера правительство решило, что Венгрия будет действовать иначе и в дальнейшем оставляет за собой право…предоставлять статус беженца также мужчинам призывного возраста, бегущим на территорию Венгрии", – заявил Мадьяр.

По его словам, в первую очередь это касается этнических венгров из Закарпатья, число которых среди беженцев становится всё больше.

Мадьяр раскритиковал решение ЕС

Премьер-министр Венгрии также раскритиковал позицию Евросоюза. Он заявил, что считает ее несправедливой по отношению к украинцам, которые остаются в стране, где идет война.

"Скажу честно, лично я считаю недостойным и непостижимым, что Европейский Союз так решил, что он, по сути, запер родителей и дедушек в стране, находящейся в состоянии войны, и не оказывает им помощи, хотя до сих пор правила были другими", — сказал Мадяр.

Он добавил, что поднимал этот вопрос в беседах с руководством ЕС.

Напомним, в июне 2026 года Венгрия выступила против ограничения временной защиты для украинских мужчин призывного возраста, которые выехали из Украины с нарушением правил. Правительство Петера Мадяра заявляло, что даже после возможных изменений на уровне ЕС будет самостоятельно решать, кому предоставлять убежище.

Как писал OBOZ.UA, ЕС продлил временную защиту для украинцев до марта 2028 года, но ввёл новые требования для части граждан. В частности, отдельные мужчины призывного возраста должны подтверждать выполнение военной обязанности.