Страна ЕС продолжит предоставлять убежище мужчинам из Украины: почему пошли против Еврокомиссии

Венгрия не поддерживает рекомендацию Европейской комиссии об ограничении автоматического предоставления временной защиты украинским мужчинам призывного возраста, выехавшим из Украины с нарушением правил пересечения границы. Поэтому правительство Петера Мадяра продолжит предоставлять им убежище.

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Об этом венгерский премьер-министр заявил в парламенте своей страны 30 июня. Таким образом он прокомментировал призыв оппозиции выступить против соответствующего предложения Еврокомиссии, поскольку оно непосредственно угрожает многочисленной венгерской общине Закарпатья, пишет Magyar Hang.

Позиция Мадяра

Премьер-министр Венгрии назвал позицию своего правительства открытой и четкой: еще на заседании Совета министров внутренних дел ЕС венгерский представитель Габор Пошфай заявил, что его страна не поддерживает такое ограничение. Кроме того, аналогичное мнение высказали и представители некоторых других государств.

Общеевропейские ограничения могут вступить в силу в марте 2027 года. Но каким бы ни было окончательное решение Брюсселя, предупредил Мадяр, это не помешает Венгрии самостоятельно решать, предоставлять ли статус беженца каждому, кто прибывает в страну, чтобы избежать мобилизации в Украине.

"Каждый венгерский соотечественник может рассчитывать на правительство "Тисы" как по эту, так и по ту сторону границы", – говорит венгерский премьер-министр.

Что готовят в ЕС для украинских мужчин

Недавно стало известно, что Европейская комиссия готова официально предложить в очередной раз продлить срок действия временной защиты для украинцев, спасающихся от российской агрессии, – до марта 2028 года. Как сообщает Spiegel, об этом говорится в письме председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен к главам государств и правительств стран ЕС.

В то же время фон дер Ляйен подчеркивает: сфера применения должна быть ограничена таким образом, чтобы продление не подрывало способность Украины к самообороне. Подробности не приводятся, но в СМИ это расценили как призыв усложнить прием мужчин призывного возраста (25–60 лет). Согласно процедуре, Совет ЕС может принять решение на основе предложения Еврокомиссии.

Еврокомиссар по вопросам миграции Магнус Брюнер подчеркнул, что в этом вопросе позиция ЕС совпадает с просьбой Украины. Но окончательное предложение будет представлено в ближайшие недели. Впрочем, не все страны его поддерживают.

Как уже сообщал OBOZ.UA, ряд стран ЕС уже существенно пересмотрел правила пребывания граждан Украины. В связи с этим тем, кто отказывается, стали чаще отказывать в помощи, а нарушителей миграционного режима – активно возвращать на родину.

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