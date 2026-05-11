Венгрия больше не будет использовать право вето в ЕС как инструмент шантажа: в МИД сделали заявление

Венгрия меняет подход к внешней политике и взаимодействию с Европейским союзом и НАТО. Новая глава Министерства иностранных дел Анита Орбан заявила об отказе от использования права вето как инструмента политического давления.

Правительство также намерено восстановить доверие партнеров и разблокировать финансирование ЕС. Об этом сообщает Вloomberg.

Во время выступления в парламенте Анита Орбан признала, что предыдущая политика Будапешта часто затрудняла принятие решений в Европейском союзе. По ее словам, Венгрия слишком часто использовала право вето не как исключительный механизм, а как инструмент политического давления.

"Слишком часто Венгрия создавала проблемы в процессе принятия решений в Европе. Мы использовали право вето не как крайнюю меру, а для политического театра", – подчеркнула она.

Министр подчеркнула, что новое правительство намерено отказаться от такой практики и работать более конструктивно в рамках ЕС и НАТО.

По словам Аниты Орбан, ключевой задачей премьер-министра Петра Мадьяра станет восстановление доступа к финансовым ресурсам Европейского союза. Речь идет о десятках миллиардов евро, которые были заморожены из-за претензий Брюсселя по соблюдению принципов верховенства права в Венгрии.

Она отметила, что правительство планирует усилить независимость судебной системы и улучшить контроль за государственными расходами, чтобы соответствовать требованиям ЕС и восстановить финансирование.

Изменение курса происходит после парламентских выборов, на которых убедительную победу одержала партия "Тиса". Одним из главных предвыборных обещаний политической силы было именно разблокирование европейских средств и оживление экономики страны.

Экономическая ситуация в Венгрии остается сложной: в течение последних трех лет рост фактически не происходил, что усилило давление на власть о необходимости изменений.

Анита Орбан также очертила подход нового правительства к вопросу евроинтеграции Украины. По ее словам, Венгрия будет поддерживать более тесную интеграцию Украины в ЕС только учитывая собственные национальные интересы.

Она добавила, что Будапешт и в дальнейшем будет настаивать на расширении прав этнического венгерского меньшинства в Украине, продолжая курс предыдущего правительства в этом вопросе.

Накануне выборов правительство Виктора Орбана активно использовало право вето в ЕС, в частности блокировало решения по изменениям в бюджет, которые предусматривали предоставление Украине кредита в размере 90 миллиардов евро для поддержки в войне.

Новая власть заявляет о намерении изменить этот подход и перейти к более прогнозируемой и партнерской политике в европейских и евроатлантических структурах.

Как сообщал OBOZ.UA, 9 мая в Будапеште состоялось учредительное заседание парламента, а Виктор Орбан официально передал полномочия премьера Венгрии Петеру Мадьяру. Последний уже выбрал состав своего правительства.

Ранее Мадьяр запланировал личную встречу с Зеленским. Для этого венгерский лидер может приехать в украинский город Берегово на Закарпатье, а сама встреча, возможно, состоится летом.

Президент отмечал, что Украина будет "делать шаги навстречу" новому руководству Венгрии и надеется, что соседняя страна также будет проявлять конструктивный подход. Зеленский сообщал, что не против "в любой момент" встретиться с Мадьяром.

