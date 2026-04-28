Мадьяр заявил, что инициирует встречу с Зеленским: что известно о времени и месте

Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр запланировал личную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Для этого венгерский лидер может приехать в украинский город Берегово на Закарпатье.

Мероприятие, возможно, состоится летом. Об этом Мадьяр сообщил на своей странице в Facebook, рассказывая о встрече с мэром Берегово Золтаном Бабяком.

О чем Мадяр общался с украинским чиновником

Бабяк приехал к Мадяру во вторник, 28 апреля. Новоизбранный премьер принял его в своем кабинете. Он отметил, что мэр рассказал "о положении венгров на Закарпатье и об ужасах войны".

"Мы согласились, что в интересах венгров, проживающих на Закарпатье, поставить отношения между Венгрией и Украиной на новую основу. Исходя из вышесказанного, я инициирую встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в городе Берегово, где большинство населения составляют венгры, в начале июня", – проинформировал Мадьяр.

Целью этих переговоров он назвал "помощь венграм на Закарпатье улучшить положение и остаться на родине".

Мадьяр выступает за то, чтобы Украина расширила права венгерского меньшинства. Мол, "более десятилетия" в Украине существуют определенные "ограничения прав" венгров, и сейчас пришло время это изменить.

Он хочет, чтобы венграм "вернули все культурные, языковые, административные, образовательные права", чтобы они "снова стали равноправными, уважаемыми гражданами Украины".

"Если мы сможем разобраться с этими вопросами, мы точно сможем открыть новую главу в двусторонних отношениях Украины и Венгрии", – заявил новоизбранный премьер.

"Надеюсь, что вскоре смогу принять любезное приглашение в Берегово. Я готов", – подытожил политик.

Как писал OBOZ.UA, 22 апреля Владимир Зеленский заявил, что Украина будет "делать шаги навстречу" новому руководству Венгрии и надеется, что соседняя страна также будет проявлять конструктивный подход. Украинский президент не против "в любой момент" встретиться с будущим венгерским премьером Петером Мадьяром.

