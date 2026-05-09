Мадьяр официально стал новым премьером Венгрии: кто в его правительстве. Все детали

В субботу, 9 мая, Виктор Орбан официально передал полномочия премьер-министра Венгрии Петеру Мадьяру. Победитель парламентских выборов уже выбрал состав своего правительства.

Об этом сообщает Telex. В Будапеште состоялось учредительное заседание нового парламента, где кроме Мадьяра, приняли присягу новоизбранные парламентарии.

Правительство Петера Мадьяра приняло присягу

Петера Мадьяра избрали премьером 140 голосами "за" и 54 голосами "против". В то же время уже бывший премьер Виктор Орбан не посетил учредительное заседание нового парламента. По данным Deutsche Welle, новый глава венгерского правительства определился с приоритетами политики своего кабинета.

Как стало известно, Министерство иностранных дел вместо Петера Сийярто возглавит Анита Орбан – дипломат и специалист в сфере энергетики. Несмотря на то, что ранее она поддерживала проевропейское и евроатлантическое крыло партии "Фидес", с экс-премьером страны ее ничего не связывает, а само крыло, по состоянию на сегодня, прекратило свое существование.

В то же время экс-топ-менеджер компании Shell Иштван Капитань займет должность министра экономики, а Министерство обороны Венгрии возглавитбывший главком венгерской армии Ромулус Русин-Сенди, которого не уважал Виктор Орбан из-за его якобы чрезмерной приверженности к Украине.

Министерство здравоохранения Венгрии возглавит Жолт Хегедюш. В течение 2005-2015 гг он работал ортопедом в Великобритании, но запомнился всем своим раскованным танцем после объявления победы партии Мадьяра.

Вилмош Катаи-Немет будет председательствовать в Министерстве социальных дел и семьи. Особенность чиновника в том, что он потерял зрение в 16 лет, а также является дипломированным адвокатом и мастером спорта по айкидо. Катаи-Немет станет первым незрячим политиком в истории Венгрии.

Однако самой противоречивой кандидатурой называют нового министра юстиции Венгрии, Мартона Меллетея-Барну, поскольку он женат на младшей сестре Мадьяра, Анне Илоне. Сам Мадьяр объяснял, что новый глава Минюста компетентен в правовой области, и гарантировал, что он будет придерживаться в своей работе полной прозрачности, а родственные связи на это не будут влиять.

Политические приоритеты правительства Мадьяра

Новый премьер уже определил для себя два ведущих приоритета на посту. Во-первых, он собирается расформировать систему, которую создало правительство Виктора Орбана, а во-вторых – восстановить верховенство права.

Первой задачей Мадьяр поставил создать венгерское антикоррупционное ве домство и ведомство, которое будет заниматься возвращением государственных активов, которые были переданы протеже Орбана с нарушением законодательства страны. Новый премьер также объявил, что закроет лояльные к Орбану государственные СМИ, взамен создав независимую общественно-правовую медиасистему.

По данным Telex, новый премьер-министр официально принял присягу нового главы правительства

учредительное заседание нового парламента, на котором новоизбранные депутаты приняли присягу и избрали Петера Мадяра — лидера партии "Тиса" — премьер-министром.

Напомним, ранее Петер Мадьяр запланировал личную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Для этого венгерский лидер может приехать в украинский город Берегово на Закарпатье, а сама встреча, возможно, состоится летом.

Как сообщал OBOZ.UA, 22 апреля глава государства заявил, что Украина будет "делать шаги навстречу" новому руководству Венгрии и надеется, что Будапешт также будет проявлять конструктивный подход. Также Зеленский ответил, что он не против "в любой момент" встретиться с новым главой венгерского правительства.

