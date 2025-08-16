'Важно продолжать давление': Макрон обратил внимание на 'устоявшуюся склонность России не выполнять собственные обязательства'

Западному миру необходимо усвоить все уроки последних 30 лет, в частности устойчивую склонность Российской Федерации не выполнять собственные обязательства. Необходимо поддерживать Киев и давить на Москву, требуя окончания неспровоцированной агрессивной захватнической войны.

Об этом напомнил президент Франции Эммануэль Макрон. 16 августа в X (Twitter), после встречи президента США Дональда Трампа и кремлевского диктатора Владимира Путина на Аляске, а также разговора главы Белого дома с президентом Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, Макрон заявил: Франция продолжает решительно стоять на стороне Украины.

Макрон озвучил принципы, которых придерживается его государство

Он отметил, что его обсуждение ситуации с европейскими коллегами продолжаются.

Париж настаивает на том, что крайне важно продолжать поддерживать Украину и оказывать давление на Россию, пока агрессор не закончил войну и не достигнут длительный мир, который уважает права Украины.

Любой длительный мир должен сопровождаться непоколебимыми гарантиями безопасности для украинцев. В этом контексте французский президент приветствовал "готовность Соединенных Штатов сделать свой вклад", но не уточнил, на что именно согласились США.

"Мы будем сотрудничать с ними и со всеми нашими партнерами в Коалиции желающих, с которыми мы снова встретимся вскоре, чтобы достичь конкретного прогресса. Также важно будет усвоить все уроки последних 30 лет, и в частности устоявшуюся склонность РФ не выполнять собственные обязательства", – отметил Макрон.

"Мы будем продолжать тесно сотрудничать с президентом Трампом и президентом Зеленским, чтобы обеспечить сохранение наших интересов в духе единства и ответственности", – подытожил он.

Уже известна дата следующего заседания Коалиции желающих

В воскресенье, 17 августа, в 15:00 Эммануэль Макрон вместе с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и канцлером Германии Фридрихом Мерцем будут председательствовать на заседании Коалиции желающих.

Собрание состоится на фоне последних переговоров Дональда Трампа с кремлевским диктатором, а также предстоящей встречи Владимира Зеленского с президентом США в Вашингтоне.

Дату заседания подтвердило посольство Франции в Украине и Елисейский дворец. Напомним, что последнее заседание Коалиции желающих состоялось в среду, 13 августа.

– После встречи с Путиным на Аляске Трамп позвонил президенту Зеленскому, а также европейским лидерам. Разговор состоялся утром 16 августа.

– Предварительно, в обсуждениях, помимо Трампа и Зеленского, участвовали председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александр Стубб, президент Польши Кароль Навроцкий, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, генсек НАТО Марк Рютте, госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стив Уиткофф.

– Глава Украинского государства заявил, что Киев скоординировал позиции с европейскими союзниками. Точка зрения Украины и Европы на то, как должна завершиться российско-украинская война, – едина.

