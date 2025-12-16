'Важно не потерять этот опыт': Зеленский отметил партнерам необходимость финансирования контрактов для военных ВСУ после войны

Важной составляющей гарантий безопасности для Украины после завершения войны является украинская армия, которая должна получить совместное финансирование от стран-союзниц. Продолжать нести службу смогут все желающие военнослужащие.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Заявление главы государства прозвучало на совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом во время визита в Гаагу.

"Мы говорим, что это для нас гарантия безопасности. Армия сработала, и сработал народ Украины, который мобилизовался. Рассчитывать на то, что будет то же самое, неправильно. Рассчитывать надо на то, что есть люди, которые сменили профессии, которые научились быть военными. И они после войны, это их право – вернуться домой. Что могут сделать партнеры Украины вместе? Дополнительное финансирование, предложить нормальные контракты для тех, кто хочет продолжать служить. И просто не потерять этот опыт, который они приобрели, пусть через эту трагедию, пусть через войну, но многие из них приобрели этот опыт, особенно в этой новой технологичной войне", – сказал глава государства.

В своем заявлении Зеленский акцентировал, что гарантия безопасности Украины – это "наша армия, которая будет поддерживаться различными финансовыми форматами, и это должно быть найдено соответствующее международное обеспечение".

Визит Зеленского в Нидерланды

Напомним, во время своего визита в Нидерланды Владимир Зеленский выступил в парламенте страны. Он заявил, что Россию необходимо заставить принять существование международных правил и принципа верховенства права.

Также глава государства провел переговоры с президентом Молдовы Майей Санду. Главы государств обсудили возможные направления для партнерства и согласовали следующие контакты.

Как сообщал OBOZ.UA, президент выступил на конференции по созданию Международной комиссии по компенсации ущерба, нанесенного Россией. Во время своего выступления Зеленский отметил, что все давление на Россию должно продолжаться, пока российские солдаты находятся в Украине.

