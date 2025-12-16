'Давление на Россию должно продолжаться': Зеленский начал выступление на Конференции по созданию Международной комиссии по компенсации ущерба, нанесенного Кремлем

Во вторник, 16 декабря президент Украины Владимир Зеленский выступил на конференции по созданию Международной комиссии по компенсации ущерба, нанесенного Россией. Ранее украинский лидер прибыл в Нидерланды с официальным визитом.

Трансляцию выступления украинского лидера начали на канале Офиса президента Украины.

Во время своего выступления глава государства отметил, что все давление на Россию должно продолжаться, пока российские солдаты находятся в Украине.

"Санкции должны давить на Россию, пока она не начнет показывать уважение к мирной жизни и к правам своих соседей. Каждое российское преступление должно иметь последствия для тех, кто его совершил", – говорит он.

Он выразил надежду, что трибунал по агрессии Кремля начнет работать для всех, кто хочет мира в Европе. Также он добавил, что комиссия должна получить сильную международную поддержку.

"Российская ответственность за эту войну должны стать четким примером, чтобы другие не научились выбирать агрессию", – подчеркнул президент Украины.

Визит Зеленского в Нидерланды

Напомним, во время своего визита в Нидерланды Владимир Зеленский выступил в парламенте страны. Он заявил, что Россию необходимо заставить принять существование международных правил и принципа верховенства права.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Молдовы Майей Санду. Главы государств встретились в Гааге. Зеленский и Санду обсудили возможные направления для партнерства и согласовали следующие контакты.

