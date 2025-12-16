'Должны продолжать давление на Россию': Зеленский встретился с президентом Молдовы в Гааге. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Молдовы Майей Санду. Главы государств встретились в Гааге.

Зеленский и Санду обсудили возможные направления для партнерства и согласовали следующие контакты. Об этом украинский президент сообщил в своем Telegram-канале.

Общий путь Украины и Молдовы

Во время переговоров Зеленский выразил благодарность Молдове за поддержку и готовность к сотрудничеству. Также президент рассказал, что обсудил с Санду возможные направления партнерства и согласовали следующие контакты.

"Рассказал о работе ради мира, безопасности и восстановления Украины после войны. Должны продолжать давление на Россию и противодействовать всем возможным проявлениям российских угроз. Говорили об этом тоже", – сообщил Зеленский.

Также глава государства отметил, что обсуждался важный вопрос общего пути Украины и Молдовы к членству в Европейском Союзе. По словам Зеленского, дальнейший прогресс Украины и Молдовы должен быть одновременным и тесно скоординированным.

