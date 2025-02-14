'Важно, чтобы Украина присоединилась к НАТО': Фарадж неожиданно поддержал расширение Североатлантического союза на восток

Лидер британской ультраправой партии Reform UK Найджел Фарадж считает вступление Украины в Североатлантический Альянс сразу после установления мира в стране необходимо. Он также отмечает, что это должно быть одной из тем предстоящих мирных переговоров.

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Об этом британский политик рассказал в комментарии изданию The Independent. Господин Фарадж добавил, что достаточно хорошо знает американского президента Дональда Трампа.

"Я не хочу заранее оценивать, как пройдут мирные переговоры, но думаю, что если мы сможем добиться от Путина и Зеленского проведения разумных переговоров, я бы сказал, что, вероятно, очень важно, чтобы Украина присоединилась к НАТО", – сказал господин Фарадж.

По его мнению, вопрос членства Украины в Альянсе должен быть частью мирных переговоров.

"Это предположение, но я вижу, что все будет именно так", – отметил британский политик.

Издание добавляет, что господин Фарадж "всегда считал ошибкой расширения НАТО на восток Европы" – по крайней мере, он сам так утверждает.

Также в The Independent напоминают, что в прошлом году, во время предвыборной кампании, этот политик был под критикой за утверждение, что западные страны "спровоцировали" вторжение РФ в Украину.

Интересно, что главный политический противник Фараджа, премьер-министр Британии Кир Стармер придерживается аналогичной позиции относительно необходимости вступления Украины в НАТО.

Как сообщал OBOZ.UA, 12 февраля президент США Дональд Трамп провел разговор с российским диктатором Путиным. Американский лидер заявил об их договоренности работать вместе – "очень тесно, включая посещение государств друг друга", а также начало переговоров "немедленно".

В настоящее время его новый глава Пентагона отметил, что "Украина не будет членом НАТО".

В свою очередь, министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что позиция нашего государства относительно членства в НАТО и Европейском Союзе остается неизменной и заключается в том, что Украина станет частью и Североатлантического Альянса, и ЕС.

Во время пресс-конференции в Белом доме, Трамп заявил, что Украина "вряд ли вернет" все захваченные Россией территории, однако предположил, что страна может получить обратно некоторые из них. В то же время, возвращение к границам 2014 года он назвал "невероятным".

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